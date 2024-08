Kamala Harris wyprzedza Donalda Trumpa o 4 punkty procentowe w trzech kluczowych stanach - Michigan, Wisconsin i Pensylwanii - wynika z opublikowanego w sobotę sondażu ośrodka Siena Polls dla dziennika "The New York Times". To tzw. swing states - zdobycie przewagi wśród tamtejszych wyborców ma fundamentalne znaczenie dla wyniku całych wyborów prezydenckich.