Obecny premier Kanady urodził się 25 grudnia 1971 r., dziesięć miesięcy po ślubie rodziców, a pierwsze oficjalne spotkanie Pierre'a i Margaret Trudeau z Castro miało miejsce w 1976 r. podczas wizyty ówczesnego kanadyjskiego premiera na Kubie.

Spiskowa teoria nt. premiera Kanady powróciła w środę w mediach społecznościowych w chwili, gdy kanadyjska partia konserwatywna, powielająca metody stosowane w kampanii Trumpa, ma problem z zarzutami o korzystanie z farm trolli.

Dowodem na to mają być setki wpisów w mediach społecznościowych, powtarzających te same zdania o rzekomo "wielkiej energii" na spotkaniu lidera partii Pierre'a Poilievre w niewielkim mieście. Opozycyjna Nowa Partia Demokratyczna (NDP), którą Poilievre zaczął ostatnio ostro atakować, zażądała dochodzenia Elections Canada, państwowej komisji wyborczej. Zaś parlamentarzysta NDP Charlie Angus, w którego okręgu wyborczym odbyło się to spotkanie, zapytał otwarcie, czy konserwatyści zatrudnili zagraniczną "farmę botów" - doniósł dziennik "The Toronto Star". Biuro prasowe partii konserwatywnej zaprzeczyło.