Nowe problemy Andrzeja. Król Karol III blokuje pieniądze na walkę z policją

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Król Karol III miał jasno zakomunikować swojemu bratu, Andrzejowi Mountbatten-Windsorowi, że nie może on wykorzystywać królewskich pieniędzy do finansowania pozwu przeciwko brytyjskiej policji – informuje dziennik „Times”. Decyzja monarchy pojawiła się w momencie, gdy książę Andrzej postanowił walczyć o swoje dobre imię w sądzie, po serii przeszukań jego posiadłości związanych z głośną sprawą Jeffreya Epsteina.

W poniedziałek brytyjska policja potwierdziła, że Andrzej Mountbatten-Windsor złożył pozew sądowy przeciwko funkcjonariuszom, którzy przeszukiwali jego dom oraz dawną rezydencję. Przeszukania były częścią śledztwa dotyczącego rzekomego nadużycia stanowiska publicznego przez księcia w kontaktach z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Według doniesień mediów, Andrzej miał być sfrustrowany powolnym tempem dochodzenia i czuł się pozostawiony bez wsparcia przez organy ścigania.

Milion funtów rocznie, ale nie na procesy

Jak podają brytyjskie media, Andrzej otrzymuje od króla Karola III około miliona funtów rocznie. Pieniądze te mają pokrywać koszty codziennego życia, w tym wynagrodzenia dla lokaja, kucharza oraz ochrony. Przelewy były częścią porozumienia, które miało zapewnić Andrzejowi środki do życia po jego izolacji od rodziny królewskiej w związku z narastającymi kontrowersjami. Król Karol III miał jednak wyraźnie zaznaczyć, że te środki nie mogą być przeznaczane na finansowanie pozwu przeciwko policji.

Nie wiadomo, jak Andrzej zamierza sfinansować swoje działania prawne. Według spekulacji mediów, może on dysponować jeszcze prywatnym majątkiem, choć wcześniejsze sprawy sądowe, w tym ugoda z Virginią Giuffre na kwotę około 12 milionów funtów, znacznie uszczupliły jego zasoby finansowe.

Izolacja od rodziny królewskiej

Aresztowanie Andrzeja w lutym 2026 roku w hrabstwie Norfolk oraz przeszukania jego nieruchomości były efektem nowych dokumentów ujawnionych w śledztwie dotyczącym Jeffreya Epsteina. Wśród nich pojawiły się sugestie, że Andrzej mógł przekazywać Epsteinowi poufne informacje, gdy pełnił funkcję specjalnego przedstawiciela Zjednoczonego Królestwa ds. handlu w latach 2001-2011.

Mimo konsekwentnych zaprzeczeń ze strony byłego księcia Yorku, dwór królewski stopniowo odsuwał go od oficjalnych obowiązków. W 2025 roku Andrzej został pozbawiony prawa do publicznego używania tytułów.