Choć EA Sports FC 25 nie porwało wszystkich kibiców wirtualnej piłki, kolejna część serii może to naprawić. EA Sports FC 26 zapowiada się jako najważniejsza odsłona od lat – taka, która zdecyduje, czy gracze ponownie zaufają twórcom najpopularniejszej piłkarskiej marki na świecie.

/ Materiały prasowe

Kiedy premiera FC 26?

Oficjalna premiera EA Sports FC 26 odbędzie się 26 września 2025 roku, ale posiadacze Edycji Ultimate wskoczą na murawę tydzień wcześniej - już 19 września. Grę można zamawiać w przedsprzedaży, a na fanów czeka wyjątkowy bonus - szalik EA SPORTS FC™ 26, który doskonale podkreśli kibicowski charakter serii.

/ Materiały prasowe

FC 26 - szybsze, bardziej realistyczne, bardziej personalne

W EA Sports FC 26 możemy spodziewać się większego realizmu i dynamiki. Nowy system animacji, ulepszona fizyka piłki oraz inteligentniejsi bramkarze mają potencjał sprawić, że rozgrywka będzie szybsza, bardziej responsywna i mniej schematyczna. Archetypy mogłyby pozwolić spersonalizować styl zawodników, a dwa tryby sterowania - Autentyczny i Kompatybilny - mają być dostosowane zarówno do codziennej gry, jak i rywalizacji online.

Największy nacisk prawdopodobnie położono na Ultimate Team, który ma stać się bardziej elastyczny i mniej losowy, z sezonowymi wydarzeniami i ulepszonymi turniejami.

Gra ma oferować ponad 120 stadionów, 750 klubów, 20 000 piłkarzy i 35 lig, w tym kobiece rozgrywki. W edycji Ultimate mogą pojawić się legendy futbolu, jak Zlatan Ibrahimović, a w standardowej - Jude Bellingham i Jamal Musiala.

/ Materiały prasowe

Na czym zagramy w nową odsłonę FC 26?

EA Sports FC 26 ukaże się praktycznie na wszystkich platformach - od PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC, przez Nintendo Switch 2, aż po starsze konsole, takie jak PS4, Xbox One czy klasyczny Switch. To wyraźny sygnał, że EA wciąż wspiera graczy korzystających ze starszego sprzętu.

/ Materiały prasowe

Dla osób planujących przesiadkę na nową generację konsol warto rozważyć PlayStation 5, Xbox Series X|S lub Nintendo Switch 2. Dzięki funkcji Dual Entitlement można bezpłatnie przenieść grę z PS4 na PS5 lub z Xbox One na Xbox Series X|S, zachowując wszystkie postępy i składy w FUT. To sprawia, że inwestycja w nowy sprzęt jest praktyczna i opłacalna.

Wejdź w nową generację z PS5

Premiera EA Sports FC 26 to świetny moment, by przesiąść się na nowszy sprzęt. Teraz możesz sięgnąć po zestaw z konsolą PlayStation®5 i grą NBA 2K26 - idealny dla fanów sportowych emocji.

/ Materiały prasowe

W komplecie znajduje się PS5® slim z dyskiem SSD 1 TB, napędem optycznym, kontrolerem DualSense®, przewodami, podstawką oraz wstępnie zainstalowana gra ASTRO’s PLAYROOM. Dodatkowo otrzymasz kupon na NBA 2K26 (edycja standardowa), który pozwala rozpocząć rozgrywkę od razu po aktywacji konta PlayStation™Network i połączeniu z Internetem.

FC 25 na Xbox Series X - doskonały start przed FC 26

Jeśli chcesz rozpocząć od poprzedniej odsłony, warto zwrócić uwagę na Microsoft Xbox Series X z napędem Blu-ray 4K UHD w zestawie z EA SPORTS FC 25. To świetna okazja, by doskonalić umiejętności na wirtualnej murawie i jednocześnie wejść w świat nowej generacji konsol.

Xbox Series X wyposażono w procesor AMD Zen 2 i grafikę RDNA 2, co pozwala grać w 4K przy 60-120 fps. Konsola obsługuje Ray Tracing, Quick Resume oraz wsteczną kompatybilność z tysiącami gier z Xbox One i Xbox 360, dzięki czemu starsze tytuły działają szybciej i wyglądają lepiej.

/ Materiały prasowe

W zestawie z FC 25 możesz już teraz rozgrywać mecze, dopracowywać strategie i przygotować się na EA SPORTS FC 26 od pierwszego dnia premiery.

