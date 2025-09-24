Choć EA Sports FC 25 nie porwało wszystkich kibiców wirtualnej piłki, kolejna część serii może to naprawić. EA Sports FC 26 zapowiada się jako najważniejsza odsłona od lat – taka, która zdecyduje, czy gracze ponownie zaufają twórcom najpopularniejszej piłkarskiej marki na świecie.
Oficjalna premiera EA Sports FC 26 odbędzie się 26 września 2025 roku, ale posiadacze Edycji Ultimate wskoczą na murawę tydzień wcześniej - już 19 września. Grę można zamawiać w przedsprzedaży, a na fanów czeka wyjątkowy bonus - szalik EA SPORTS FC™ 26, który doskonale podkreśli kibicowski charakter serii.
FC 26 - szybsze, bardziej realistyczne, bardziej personalne
W EA Sports FC 26 możemy spodziewać się większego realizmu i dynamiki. Nowy system animacji, ulepszona fizyka piłki oraz inteligentniejsi bramkarze mają potencjał sprawić, że rozgrywka będzie szybsza, bardziej responsywna i mniej schematyczna. Archetypy mogłyby pozwolić spersonalizować styl zawodników, a dwa tryby sterowania - Autentyczny i Kompatybilny - mają być dostosowane zarówno do codziennej gry, jak i rywalizacji online.
Największy nacisk prawdopodobnie położono na Ultimate Team, który ma stać się bardziej elastyczny i mniej losowy, z sezonowymi wydarzeniami i ulepszonymi turniejami.
Gra ma oferować ponad 120 stadionów, 750 klubów, 20 000 piłkarzy i 35 lig, w tym kobiece rozgrywki. W edycji Ultimate mogą pojawić się legendy futbolu, jak Zlatan Ibrahimović, a w standardowej - Jude Bellingham i Jamal Musiala.
Na czym zagramy w nową odsłonę FC 26?
EA Sports FC 26 ukaże się praktycznie na wszystkich platformach - od PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC, przez Nintendo Switch 2, aż po starsze konsole, takie jak PS4, Xbox One czy klasyczny Switch. To wyraźny sygnał, że EA wciąż wspiera graczy korzystających ze starszego sprzętu.
Dla osób planujących przesiadkę na nową generację konsol warto rozważyć PlayStation 5, Xbox Series X|S lub Nintendo Switch 2. Dzięki funkcji Dual Entitlement można bezpłatnie przenieść grę z PS4 na PS5 lub z Xbox One na Xbox Series X|S, zachowując wszystkie postępy i składy w FUT. To sprawia, że inwestycja w nowy sprzęt jest praktyczna i opłacalna.
Sprawdź konsole Nintendo Switch w extracenach
Wejdź w nową generację z PS5
Premiera EA Sports FC 26 to świetny moment, by przesiąść się na nowszy sprzęt. Teraz możesz sięgnąć po zestaw z konsolą PlayStation®5 i grą NBA 2K26 - idealny dla fanów sportowych emocji.
W komplecie znajduje się PS5® slim z dyskiem SSD 1 TB, napędem optycznym, kontrolerem DualSense®, przewodami, podstawką oraz wstępnie zainstalowana gra ASTRO’s PLAYROOM. Dodatkowo otrzymasz kupon na NBA 2K26 (edycja standardowa), który pozwala rozpocząć rozgrywkę od razu po aktywacji konta PlayStation™Network i połączeniu z Internetem.
FC 25 na Xbox Series X - doskonały start przed FC 26
Jeśli chcesz rozpocząć od poprzedniej odsłony, warto zwrócić uwagę na Microsoft Xbox Series X z napędem Blu-ray 4K UHD w zestawie z EA SPORTS FC 25. To świetna okazja, by doskonalić umiejętności na wirtualnej murawie i jednocześnie wejść w świat nowej generacji konsol.
Xbox Series X wyposażono w procesor AMD Zen 2 i grafikę RDNA 2, co pozwala grać w 4K przy 60-120 fps. Konsola obsługuje Ray Tracing, Quick Resume oraz wsteczną kompatybilność z tysiącami gier z Xbox One i Xbox 360, dzięki czemu starsze tytuły działają szybciej i wyglądają lepiej.
W zestawie z FC 25 możesz już teraz rozgrywać mecze, dopracowywać strategie i przygotować się na EA SPORTS FC 26 od pierwszego dnia premiery.