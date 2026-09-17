Nocny atak Rosji na Kijów i Odessę. Rośnie bilans ofiar

Potężne eksplozje w Kijowie
W nocy mieszkańcy Kijowa słyszeli serię silnych eksplozji. Według ukraińskich władz stolica została zaatakowana pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne i biurowe.
Rannych zostało 20 osób, w tym dwoje dzieci. Część poszkodowanych trafiła do szpitali. W kilku dzielnicach Kijowa występują problemy z wodą.
Na tym etapie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych w samym Kijowie.
Uderzenia także w inne miasta
Rosyjskie ataki objęły również południową część Ukrainy. W Odessie rannych zostało sześć osób. Uszkodzony został tam m.in. 19-piętrowy budynek mieszkalny; wśród poszkodowanych jest dziecko.
Według ukraińskich sił powietrznych rosyjskie pociski balistyczne były także kierowane na Dniepr i Zaporoże. W Zaporożu odnotowano trzy osoby ranne, a atak wywołał pożar na terenie obiektu przemysłowego. Bilans ofiar może wzrosnąć.