Jak poinformowała radio LRR minister obrony narodowej Dovilė Šakalienė, w niedzielę około godz. 22:00 udało się odnaleźć drugi punkt, do którego można było przymocować drugą linę holowniczą. Po godzinie 23:00 została ona zamocowana. Około 2:45 nad ranem rozpoczęto operację wydobywczą. O 4:30 rano operacja wyciągania została zakończona.

Amerykańscy i litewscy śledczy na miejscu

Do zakotwiczenia użyto dwóch maszyn M88 i dwóch dodatkowych buldożerów, ponieważ to nie wystarczyło. Na miejscu zdarzenia pracują śledczy z USA i litewska żandarmeria wojskowa. Nie możemy udzielić żadnych dodatkowych informacji na temat obecnej sytuacji - mówił Šakalienė. Nie mamy żadnych informacji o żołnierzach, ale mamy ścisłe porozumienie, że to strona amerykańska jako pierwsza je przekaże - dodała.

Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, że najtrudniejsza część zadania została ukończona - powiedziała minister.

Zaginęli kilkanaście kilometrów przy granicy z Białorusią

We wtorek o godz. 16:45 otrzymano raport o zaginięciu żołnierzy amerykańskich i wozu opancerzonego podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu. To miejsce oddalone o kilkanaście od granicy Litwy z Białorusią. Do akcji poszukiwawczo-ratowniczej skierowano litewskich i zagranicznych wojskowych, a także śmigłowce Sił Powietrznych i Państwowej Straży Granicznej Litwy. W akcji pomagało także 30 specjalistów z Polski.

W środę po południu wojsko amerykańskie potwierdziło, że znaleziono zanurzony w bagnie pojazd M88 Hercules. Maszyna waży kilkadziesiąt ton.

Litewscy urzędnicy twierdzą, że dotąd nie odnaleziono żołnierzy, dlatego badane są wszystkie wersje wydarzeń.

Ambasada USA podała, że zaginieni są żołnierzami 1. Brygady 3. Dywizji Piechoty.

Na poligonie w Podbrodziu (lit. Pabrade) stacjonuje około 1000 amerykańskich żołnierzy, tworzących dwa bataliony. Obecni są tam od 2019 r. na zasadach rotacji, głównie w ramach brygad pancernych.