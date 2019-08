W okolicach Berchtesgaden w Alpach Bawarskich odnaleziono wrak zaginionego w czwartek małego samolotu oraz zwłoki jego 51-letniego pilota - poinformowała w piątek rzeczniczka lokalnej policji.

W Alpach odnaleziono rozbity mały samolot i zwłoki pilota / MARTON MONUS / PAP/EPA

Według lokalnej policji, ofiara to właściciel rozbitej maszyny. Mieszkał on w sąsiadującym od zachodu z powiatem Berchtesgaden powiecie Traunstein. Przyczyny wypadku nie są na razie znane.



Samolot leciał z austriackiego Tyrolu do położonego na północ od Berchtesgaden Salzburga i w pewnej chwili zniknął z ekranów radarowych niemieckiej kontroli powietrznej.

W jego poszukiwaniach uczestniczyło 60 ratowników górskich i funkcjonariuszy alpejskiej formacji policyjnej oraz trzy śmigłowce. Szczątki maszyny znaleziono około 100 metrów poniżej wierzchołka liczącego 1494 metrów n.p.m. masywu Bogenhorn, u stóp którego leży miejscowość Schneizlreuth.



"Nie zakłada się, że ofiar wypadku było więcej" - zaznaczyła policyjna rzeczniczka.