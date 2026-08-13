Niemcy ograniczają ochronę dla części Ukraińców. Chodzi o mężczyzn w wieku poborowym

RMF24

Ukraińscy mężczyźni w wieku od 23 do 60 lat, którzy po 31 lipca 2026 roku przyjechali do Niemiec i nie zostali zwolnieni ze służby wojskowej w Ukrainie, nie mogą otrzymać tymczasowej ochrony – przekazało niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w odpowiedzi na pytania Deutsche Welle. Osoby przebywające w kraju nielegalnie mogą zostać deportowane.

Resort wyjaśnił, że nowe ograniczenia wynikają z decyzji Rady UE, która weszła w życie 31 lipca 2026 roku. Tymczasowa ochrona ma w tym przypadku przysługiwać wyłącznie osobom, które odbyły służbę wojskową w Ukrainie.

Aby otrzymać ochronę tymczasową w Niemczech, Ukraińcy objęci nowymi przepisami będą musieli przedstawić dokumenty potwierdzające legalne opuszczenie kraju albo zwolnienie z obowiązku służby wojskowej.

Regulacje dotyczą mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, którzy przybyli do Niemiec po 31 lipca 2026 roku. Nie obejmują natomiast osób, które do tego dnia przebywały już w Niemczech i korzystały z ochrony na podstawie art. 24 niemieckiej ustawy o pobycie.

Ochrona przedłużona do marca 2028 roku

Status tymczasowej ochrony dla ukraińskich uchodźców, którzy już przebywają w Niemczech, został automatycznie przedłużony do marca 2028 roku. Decyzja dotyczy również ukraińskich mężczyzn w wieku od 23 do 60 lat, którzy uzyskali ten status przed wejściem w życie nowych regulacji.

W lipcu państwa Unii Europejskiej uzgodniły przedłużenie ochrony czasowej dla uchodźców z Ukrainy do 4 marca 2028 roku. Jednocześnie wprowadzono wyjątek dotyczący części mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, wskazując na potrzeby obronne Ukrainy.

Ukraińscy mężczyźni, którzy nie spełniają warunków uzyskania ochrony tymczasowej, ale chcą pozostać w Niemczech, mogą złożyć indywidualny wniosek o azyl. Rozpatrzy go Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców.

Niemieckie MSW podkreśliło jednak, że sam obowiązek służby wojskowej w Ukrainie nie jest podstawą do przyznania ochrony azylowej.

Resort zaznaczył również, że obywatele Ukrainy przebywający w Niemczech nielegalnie mogą zostać deportowani, jeśli wobec nich istnieją ogólne przesłanki prawne pozwalające na wydalenie cudzoziemca.