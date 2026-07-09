Niemcy dogadali się z Amerykanami ws. pocisków Tomahawk

RMF24

Niemcy uzgodniły z administracją USA zakup pocisków manewrujących Tomahawk oraz ich rozmieszczenie na terytorium kraju. Informację przekazał w czwartek kanclerz Friedrich Merz podczas wystąpienia w Bundestagu.

Szef niemieckiego rządu poinformował, że porozumienie zostało sfinalizowane podczas spotkań z przedstawicielami władz USA na marginesie szczytu NATO. Jak podkreślił, szczyt przerósł jego oczekiwania.

Merz zaznaczył, że pozyskanie amerykańskich pocisków pozwoli Niemcom zlikwidować istotną lukę w zdolnościach obronnych. Jednocześnie Berlin zamierza kontynuować rozwój własnych europejskich systemów uzbrojenia dalekiego zasięgu, które w przyszłości mają zostać rozmieszczone w Europie.

Zamieszanie wokół Tomahawków

Los planowanego rozmieszczenia Tomahawków pozostawał dotąd niepewny – pisze agencja Reutera. Stało się tak po majowej zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącej ograniczenia amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech. Oświadczenie to odebrano jako możliwe wycofanie się z wcześniejszego planu administracji USA, zakładającego rozmieszczenie w Niemczech amerykańskiego batalionu wyposażonego w pociski dalekiego zasięgu Tomahawk.

Berlin od dłuższego czasu zabiegał o realizację tego projektu. Niemieckie władze postrzegają rozmieszczenie pocisków jako ważny element odstraszania Rosji do czasu opracowania przez państwa europejskie własnych systemów uzbrojenia o podobnych możliwościach.