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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło, że w roku akademickim 2026/2027 na uczelnie wyższe przyjęto 507 351 kandydatów. Największą popularnością cieszyły się kierunki związane z psychologią, medycyną oraz pielęgniarstwem. Sprawdziliśmy, które kierunki i uczelnie były najbardziej oblegane oraz gdzie konkurencja była największa.

Psychologia na szczycie popularności

Tegoroczna rekrutacja wyłoniła bezapelacyjnego lidera wśród najchętniej wybieranych kierunków. Psychologia przyciągnęła aż 49 709 kandydatów, co zapewniło jej pierwsze miejsce w rankingu popularności. Zainteresowanie tym kierunkiem nie słabnie od lat.

Tuż za psychologią uplasował się kierunek lekarski, który przyciągnął 49 371 kandydatów. Warto zaznaczyć, że liczba ta nie obejmuje rekrutacji na uczelnie medyczne nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia, co oznacza, że faktyczne zainteresowanie studiami medycznymi może być jeszcze większe. Trzecie miejsce na podium zajęło pielęgniarstwo – 38 369 zgłoszeń potwierdza, że zawody związane z ochroną zdrowia cieszą się niesłabnącym prestiżem i zaufaniem społecznym.

Najpopularniejsze kierunki studiów – lista liderów

Oprócz psychologii, medycyny i pielęgniarstwa, młodzi Polacy chętnie wybierali także inne kierunki. Wśród najczęściej wskazywanych znalazły się:

Prawo – 34 971 zgłoszeń

Fizjoterapia – 32 707 zgłoszeń

Zarządzanie – 30 861 zgłoszeń

Informatyka – 23 573 zgłoszeń

Ekonomia – 19 985 zgłoszeń

Budownictwo – 19 172 zgłoszeń

Finanse i rachunkowość – 15 692 zgłoszeń

Gdzie najtrudniej było się dostać?

Niektóre kierunki studiów okazały się prawdziwym polem bitwy o miejsce. Największa konkurencja panowała na projektowaniu i budowie jachtów – na jedno miejsce przypadało aż 23,9 zgłoszenia. Niewiele łatwiej było dostać się na mikroelektronikę w technice i medycynie (23,2 zgłoszenia na miejsce) oraz zarządzanie inżynierskie (19,1).

Wysoką konkurencję odnotowano także na takich kierunkach jak sinologia, reżyseria oraz business and management – na jedno miejsce przypadało ponad 18 kandydatów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również Data Science w biznesie, inżynieria mechaniczno-medyczna oraz nowoczesne technologie w kryminalistyce.

Gdzie przyjęto najwięcej studentów?

Pod względem liczby przyjętych na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie liderem okazał się Uniwersytet Warszawski, który przyjął aż 10 291 studentów. Drugie miejsce przypadło Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie (9 438 przyjętych), a trzecie Uniwersytetowi Łódzkiemu (7 897). W czołówce znalazły się także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (7 386) oraz Uniwersytet Gdański (7 177). Wśród uczelni technicznych najlepiej wypadła Politechnika Wrocławska, która przyjęła 6 399 nowych studentów.

Z danych systemu POL-on wynika, że uczelnie publiczne przyjęły łącznie 350 913 kandydatów, z czego aż 278 645 rozpoczęło studia stacjonarne. Szkoły niepubliczne, włącznie z uczelnią kościelną, przyjęły 156 438 studentów.