Niemal 3 mln aut Volkswagena i Audi z poważną wadą. Grozi utrata kontroli nad pojazdem

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Poważna awaria grozi 2,86 mln samochodom marki Volkswagen i Audi. Chodzi o wadliwą śrubę, której usterka grozi nawet utratą możliwości kierowania. Grupa Volkswagen ogłosiła w piątek, że w ramach środka zapobiegawczego wycofuje z rynku pojazdy wskazane w komunikacie – podała agencja Associated Press.

Jakie modele są zagrożone?

Problem dotyczy modeli Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy wyprodukowanych w okresie od września 2013 r. do lipca 2024 r. oraz modeli Audi Q3 wyprodukowanych w okresie od października 2017 r. do maja 2024 r.

Na całym świecie potencjalnie zagrożonych jest prawie 2,16 miliona pojazdów Volkswagena i ponad 696 tys. samochodów Audi – przekazał serwis Euronews.

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Grozi nawet utrata kontroli nad pojazdem

Problemem jest wadliwa śruba, która koroduje – między innymi przez sól drogową czy wieloletnią eksploatację. Jej pęknięcie, w najgorszym wypadku, może grozić nawet utratą możliwości kierowania samochodem.

„W przypadku pęknięcia łba śruby zębatka kierownicza pozostaje przymocowana do ramy pomocniczej jedynie w jednym punkcie mocowania. Dalsze obciążenie może spowodować pęknięcie obudowy zębatki kierowniczej, co może doprowadzić do utraty zdolności kierowania pojazdem. Badania pojazdów oraz raporty z eksploatacji wskazują, że do takiego pęknięcia obudowy najczęściej dochodzi podczas parkowania lub manewrów przy niskiej prędkości, kiedy obciążenia układu kierowniczego są szczególnie wysokie” – wyjaśniła w raporcie Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych.

Jak wskazano w raporcie, alarmujące sygnały dla kierowcy to nietypowe metaliczne odgłosy grzechotania lub stukania, dochodzące z okolic przedniej osi.

Dotąd nie odnotowano żadnych incydentów

Niemiecka agencja ds. pojazdów silnikowych stwierdziła jednak, że dotąd nie odnotowano żadnych incydentów, które doprowadziłyby do obrażeń czy szkód materialnych.

Wadliwa śruba powinna zostać zastąpiona inną, bardziej odporną na korozję. Jak podała agencja Associated Press, wymiana ma trwać do godziny.