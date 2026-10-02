Kolejny wyciek danych medycznych. „Sprawca ataku żąda okupu”

RMF24

System FELG dla gabinetów dentystycznych padł ofiarą cyberataku - przekazał w piątek zespół Centrum e-Zdrowia. Incydent monitorują obecnie służby i instytucje, w tym CSIRT CeZ. Według doniesień serwisów Sekurak i Niebezpiecznik mogło dojść do wycieku 2,4 mln rekordów z danymi pacjentów.

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, nawet kilka dni może zająć Centrum E-Zdrowia weryfikacja doniesień na temat kolejnego wycieku danych medycznych.

O incydencie poinformowała na swojej stronie firma FELG Software, dostarczająca oprogramowanie do gabinetów dentystycznych. Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej.

Z przykrością informujemy, że również i my padliśmy ofiarą ataku hakerskiego (...). Osoba podająca się za sprawcę ataku twierdzi, że uzyskała dostęp do około 10 proc. danych z naszej bazy i żąda okupu za ich nieujawnianie. Złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury i skontaktowaliśmy się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Na chwilę obecną ustalamy rzeczywistą skalę ataku oraz pacjentów, których dane mogły zostać ujawnione - wyjaśnił prezes spółki Grzegorz Stawarz.

Nawet 2,4 mln danych mogło paść ofiarą ataku hakerskiego

Na stronie FELG można przeczytać m.in., że rozwiązaniom firmy zaufało pond 4 tys. gabinetów dentystycznych oraz 16 tys. lekarzy i higienistów. Wskazano także, że w systemie FELG znajduje się 12 mln kart pacjentów. Według specjalistycznych portali cyberbezpieczeństwa - Sekurak i Niebezpiecznik - wyciek mógł objąć 2,4 mln rekordów z danymi pacjentów.

„W związku z doniesieniami dotyczącymi incydentu cyberbezpieczeństwa w firmie FELG Software informujemy, że sprawa jest na bieżąco monitorowana przez właściwe służby i instytucje państwowe, również przez CSIRT CeZ. Jednocześnie informujemy, że nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa centralnych usług e-zdrowia” - przekazał PAP w piątek po południu zespół Centrum e-Zdrowia.

Spółka FELG poinformowała, że system dla gabinetów dentystycznych pozostaje dostępny i może być wykorzystywany do codziennej pracy, bez zagrożenia dla użytkowników. Firma przekazała ponadto, że po ustaleniu zakresu incydentu zwróci się do poszczególnych placówek. „Jeżeli ustalimy, że zdarzenie dotyczy danych przetwarzanych na rzecz Państwa placówki, niezwłocznie przekażemy Państwu stosowne informacje wraz z dalszymi instrukcjami dotyczącymi wymaganych działań” - podała spółka.

To kolejny taki przypadek

Atak na FELG Software to kolejny incydent w sektorze zdrowia w ciągu ostatnich tygodni. 25 września spółka Centrum Medyczne Enel-Med poinformowała o wycieku danych, który może dotyczyć blisko 3 procent całej bazy pacjentów. Dzień wcześniej redakcje CyberDefence24 i Zaufanej Trzeciej Strony niezależnie poinformowały o wycieku danych osobowych, w tym danych medycznych ok. 5 mln osób, wskutek ataku na aplikację Medyc od firmy Qbusoft. Na stronie medyc.pl wskazano, że zakres skradzionych danych obejmuje: imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania, numery telefonów oraz adresy e-mail pacjentów. Firma nie potwierdziła kradzieży dokumentacji medycznej.

Cyberatak na firmę MyDr

Natomiast w sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że w wyniku cyberataku na firmę MyDr wyciekły dane 19 mln Polaków, m.in. o lekach i receptach. W czwartek CSIRT CeZ wskazał, że w bieżącym roku rośnie liczba incydentów w sektorze ochrony zdrowia. W połowie września zespół odnotował ich blisko 1400; tyle, co przez cały 2025 rok.

CSIRT CeZ (Cyber Security Incident Response Team) został powołany 1 grudnia 2023 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Zespół współpracuje z CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w zakresie koordynowania obsługi incydentów poważnych.