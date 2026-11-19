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Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał Mjanmę (Birmę) za odpowiedzialną za ludobójstwo Rohingjów. To pierwszy przypadek, gdy najwyższy organ sądowy ONZ stwierdził odpowiedzialność państwa za ludobójstwo. Sąd orzekł, że w 2017 r. armia Mjanmy celowo dążyła do wyniszczenia części muzułmańskiej mniejszości. Zginęło około 10 tys. osób, a ponad 725 tys. uciekło do Bangladeszu.

Żołnierze palili całe wioski

Sprawę do MTS wniosła w 2019 r. Gambia, działająca przy wsparciu zrzeszającej 57 państw Organizacji Współpracy Islamskiej. Oskarżyła Mjanmę o celowe dążenie do wyniszczenia Rohingjów podczas ofensywy wojskowej w 2017 r.

W wyniku operacji ponad 725 tys. osób uciekło do sąsiedniego Bangladeszu, a około 10 tys. Rohingjów zginęło w masowych zbrodniach na ludności cywilnej – podała w 2018 r. niezależna misja rozpoznawcza ONZ. Według relacji ocalałych żołnierze dokonywali masowych zabójstw i gwałtów oraz palili całe wioski. Śledczy ONZ uznali, że działania armii nosiły znamiona ludobójstwa.

Władze Mjanmy odrzucają oskarżenia, utrzymując, że operacja była odpowiedzią na ataki muzułmańskich rebeliantów.

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Co oznacza wydanie wyroku?

Wyrok jest ostateczny i Mjanma jest prawnie zobowiązana do jego wykonania. MTS nie dysponuje jednak własnymi środkami przymusu. Jeśli władze w Naypyidaw odmówią podporządkowania się orzeczeniu, Gambia może zwrócić się do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tam jednak ewentualne działania mogą zablokować Chiny lub Rosja, które wcześniej chroniły Mjanmę przed międzynarodową presją.

Orzeczenie może mieć przełomowe znaczenie dla innych postępowań, a zwłaszcza dla sprawy o ludobójstwo wniesionej w 2023 r. przez RPA przeciwko Izraelowi w związku z wojną w Strefie Gazy.

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Kim są Rohingjowie?

Rohingjowie są muzułmańską mniejszością etniczną zamieszkującą głównie stan Rakhine (Arakan). Mjanma w większości zamieszkiwana jest przez ludność buddyjską. Choć Rohingjowie żyją w Mjanmie od pokoleń, władze traktują ich jako nielegalnych imigrantów z Bangladeszu. W 1982 r. pozbawiły większość z nich możliwości uzyskania obywatelstwa, czyniąc ich bezpaństwowcami. Mają ograniczoną swobodę przemieszczania się oraz ograniczony dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i pracy.

Kulminacją prześladowań była szeroko zakrojona operacja armii Mjanmy w sierpniu 2017 r., przeprowadzona w odpowiedzi na ataki bojowników Armii Zbawienia Rohingjów Arakanu (ARSA) na posterunki policji. Kontrowersje wzbudziła również postawa ówczesnej przywódczyni Mjanmy Aung San Suu Kyi, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla i wieloletniego symbolu walki o demokrację. Choć nie kontrolowała armii, w 2019 r. osobiście wystąpiła przed MTS w obronie swojego kraju, kwestionując oskarżenia o ludobójstwo. Jej stanowisko wywołało międzynarodową krytykę i zaszkodziło jej reputacji obrończyni praw człowieka. Po wojskowym zamachu stanu w 2021 r. została zatrzymana przez juntę i obecnie przebywa w areszcie domowym.

Dramat Rohingjów trwa

Sytuacja Rohingjów jest nadal dramatyczna. Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) około 1,2 mln członków tej mniejszości przebywa obecnie w przepełnionych obozach dla uchodźców w Bangladeszu. Ograniczenia w podejmowaniu pracy i przemieszczaniu się uzależniają ich od pomocy humanitarnej, której finansowanie maleje.

Jak podaje UNHCR, w Mjanmie pozostaje około 520 tys. Rohingjów. Śledczy ONZ ocenili we wrześniu, że trwające walki i przemoc wobec cywilów uniemożliwiają bezpieczny powrót uchodźców.