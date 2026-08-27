Nawet 33 stopnie w nocy. Kolejna fala upałów we Włoszech

Najwyższe wartości na termometrach notowane są przede wszystkim w centrum i na południu Włoch.
To już piąta fala upałów tego lata, a jej szczyt przypada na okres powrotów z wakacji. Chłodniej jest jedynie w północnych regionach kraju.
Piątek najgorętszym dniem tego tygodnia
W czwartek czerwony alarm obowiązywał w Campobasso w regionie Molise oraz w Palermo.
Eksperci ostrzegają, że piątek będzie najgorętszym dniem tego tygodnia – na południu Włoch słupki rtęci mogą wskazywać nawet 44-45 stopni.
Tropikalne noce
Mieszkańcy i turyści szczególnie dotkliwie odczuwają tzw. tropikalne noce, kiedy temperatura nie spada poniżej 25-28 stopni. Rekord padł w nadmorskiej miejscowości Stintino na Sardynii, gdzie w nocy ze środy na czwartek zanotowano aż 33,2 stopnia Celsjusza.
Według długoterminowych prognoz, w Rzymie upały utrzymają się jeszcze przez co najmniej trzy tygodnie. Ochłodzenie ma nadejść dopiero w połowie września.
Lekarze apelują o ostrożność, zwłaszcza do osób starszych, dzieci oraz przewlekle chorych. Zalecają unikanie wychodzenia na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody oraz noszenie przewiewnych ubrań.