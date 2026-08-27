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Nawet 33 stopnie w nocy. Kolejna fala upałów we Włoszech

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (18:04)

Włochy znów zmagają się z falą ekstremalnych upałów. Ministerstwo zdrowia ogłosiło najwyższy, czerwony stopień alertu dla dziewięciu miast, w tym m.in. Rzymu, Bari, Cagliari, Katanii, Mesyny oraz Palermo. W piątek temperatury na południu kraju mają sięgać nawet 45 stopni Celsjusza.

Nawet 33 stopnie w nocy. Kolejna fala upałów we Włoszech
Do Włoch wróciły ekstremalne upały /Shutterstock
  • We Włoszech obowiązuje najwyższy, czerwony stopień alertu upałów w dziewięciu miastach, m.in. w Rzymie, Bari i Palermo, gdzie temperatury mogą sięgać nawet 45 stopni Celsjusza.
  • Upały mają utrzymać się co najmniej przez trzy tygodnie.
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Najwyższe wartości na termometrach notowane są przede wszystkim w centrum i na południu Włoch

To już piąta fala upałów tego lata, a jej szczyt przypada na okres powrotów z wakacji. Chłodniej jest jedynie w północnych regionach kraju.

Piątek najgorętszym dniem tego tygodnia

W czwartek czerwony alarm obowiązywał w Campobasso w regionie Molise oraz w Palermo

Eksperci ostrzegają, że piątek będzie najgorętszym dniem tego tygodnia – na południu Włoch słupki rtęci mogą wskazywać nawet 44-45 stopni.

Tropikalne noce

Mieszkańcy i turyści szczególnie dotkliwie odczuwają tzw. tropikalne noce, kiedy temperatura nie spada poniżej 25-28 stopni. Rekord padł w nadmorskiej miejscowości Stintino na Sardynii, gdzie w nocy ze środy na czwartek zanotowano aż 33,2 stopnia Celsjusza.

Według długoterminowych prognoz, w Rzymie upały utrzymają się jeszcze przez co najmniej trzy tygodnie. Ochłodzenie ma nadejść dopiero w połowie września.

Lekarze apelują o ostrożność, zwłaszcza do osób starszych, dzieci oraz przewlekle chorych. Zalecają unikanie wychodzenia na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody oraz noszenie przewiewnych ubrań.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Włochy upał upały
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