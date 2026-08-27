Wracają upały i burze. IMGW wydał ostrzeżenia

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Czwartek upłynie pod znakiem słońca i przyjemnych temperatur, ale już w piątek czekają nas upały, burze i gwałtowne porywy wiatru. Dla części kraju IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Sprawdź, co przygotowała dla nas aura na najbliższe dni.

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują, że w czwartek niemal w całym kraju będzie słonecznie, a jedynie na wschodzie pojawi się miejscami umiarkowane zachmurzenie. Temperatury maksymalne wyniosą od 21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 26 st. C na południowym zachodzie. Nad samym morzem nieco chłodniej – od 20 do 23s t. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, wiejący ze wschodu i południowego wschodu.

Noc z zamgleniami i porywistym wiatrem

Noc z czwartku na piątek przyniesie niewielkie zachmurzenie, a miejscami nawet bezchmurne niebo. Na północy kraju możliwe silne zamglenia, które mogą ograniczyć widoczność nawet do 400 metrów. Temperatura minimalna spadnie do 8 st. C na wschodzie, a w rejonach podgórskich Karpat nawet do 5 st. C. Wiatr pozostanie słaby, ale na zachodzie kraju może być umiarkowany i porywisty, szczególnie w Sudetach, gdzie porywy mogą osiągać nawet 80 km/h.

Piątek pod znakiem upału, burz i silnego wiatru

Piątek przyniesie upalną pogodę, szczególnie na południowym zachodzie, gdzie słupki rtęci mogą wskazać nawet 31 st. C. Jednak w przeważającej części kraju temperatura będzie niższa - od 22-23 st. C na północnym wschodzie i około 25 st. C w centrum.

Na krańcach zachodnich kraju stopniowo wzrośnie zachmurzenie i pojawią się przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Suma opadów może sięgnąć 10 mm. W trakcie burz wiatr w porywach osiągnie do 70 km/h, a w górach nawet do 85 km/h.

IMGW alarmuje przed upałami. Dla części kraju wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Dotyczą one województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i częściowo śląskiego. Będą obowiązywać w piątek od godziny 12 do godziny 20.

Żródło zdjęcia: IMGW / materiały udostępnione

Noc z piątku na sobotę – burzowy front nad Polską

Noc z piątku na sobotę przyniesie wzrost zachmurzenia w całym kraju, szczególnie od zachodu. Przewidywane są przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w zachodniej połowie Polski. Najwięcej deszczu spadnie od Pomorza, przez Wielkopolskę, po Dolny Śląsk – nawet do 35 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 12 st. C na wschodzie do 19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, z południowych kierunków, w czasie burz może osiągać do 70 km/h, a w górach nawet do 85 km/h.

Jak podkreśla Michał Kowalczuk z IMGW, Polska znajduje się obecnie pod wpływem wyżu, jednak już w najbliższej dobie od zachodu zacznie nasuwać się zatoka niżów znad Morza Północnego. To właśnie ona przyniesie dynamiczne zmiany pogody i gwałtowne zjawiska atmosferyczne.