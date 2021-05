Szef rosyjskich służb więziennych Aleksandr Kałasznikow oświadczył w czwartek, że opozycjonista Aleksiej Nawalny wrócił do zdrowia "ogólnie rzecz biorąc normalnie" po proteście głodowym. Zapewnił, że nikt nie ma na celu "utrudniania życia" Nawalnemu w kolonii karnej.

Zdjęcie ilustracyjne / FEDERICO GAMBARINI / PAP/DPA

"Nawalny odżywia się normalnie, ma możliwość komunikowania się z rodziną" - mówił Kałasznikow. Jak poinformował, opozycjonista, który schudł podczas głodówki do 76 kg (przy wzroście 190 cm), teraz waży 82 kg.



Szef służb więziennych dodał, że nie ma teraz wobec Nawalnego "jakichś specjalnych kar" i opozycjoniście nie zarzucono teraz żadnych naruszeń.



Nawalny jest w kolonii karnej "na ogólnych warunkach" - oświadczył. Zapewnił, że nikt nie ma na celu "poniżyć w jakiś sposób" opozycyjnego polityka ani "utrudnić mu życia".



"Mogę powiedzieć, że powrócił do zdrowia, ogólnie rzecz biorąc, normalnie" - oznajmił Kałasznikow.

Nawalny skazany na 2,5 roku kolonii karnej

Nawalny prowadził głodówkę w kolonii karnej przez 24 dni. Przerwał protest 23 kwietnia. Skazany na 2,5 roku więzienia krytyk Kremla protestował w ten sposób przeciwko niedopuszczaniu do niego medyków spoza kolonii karnej , w której odbywa wyrok. Opozycjonista skarżył się na bóle pleców, niesprawność prawej nogi i pozbawianie go snu, jednak nie udzielano mu pomocy lekarskiej.

Nawalny w sierpniu 2020 roku stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska na Syberii do Moskwy. Po awaryjnym lądowaniu w Omsku trafił do tamtejszego szpitala. Na prośbę rodziny został przetransportowany lotniczą karetką pogotowia do Niemiec. Przeszedł tam leczenie i rehabilitację. Po powrocie został zatrzymany w związku ze sprawą z 2014 roku - chodzi o domniemaną defraudację funduszy francuskiej firmy Yves Rocher.