Najnowszy komunikat o stanie zdrowia papieża. Jak się czuje Leon XIV?

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W czwartek Watykan opublikował oficjalny komunikat dotyczący stanu zdrowia papieża Leona XIV, który we wtorek przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca. Zespół medyczny poinformował, że rekonwalescencja przebiega prawidłowo, a wyniki przeprowadzonych badań są w normie.

Według przekazanych informacji, papież rano poddany został rutynowym badaniom kontrolnym. Radiografia klatki piersiowej wykazała, że operowane płuco goi się prawidłowo.

Zespół medyczny podkreślił również, że Leon XIV prowadzi autonomiczną aktywność, a fizjoterapia pozwoliła mu odzyskać pełnię zdolności motorycznych.

Dyrektor biura prasowego Watykanu, Matteo Bruni, przekazał, że papież wznowił już swoje obowiązki i powrócił do pracy, choć nadal pozostaje pod opieką lekarzy.

Leon XIV ma pozostać w szpitalu przez około tydzień, aby zapewnić sobie pełną regenerację po zabiegu.

Operacja przebiegła prawidłowo

Podczas operacji w rzymskiej Poliklinice Gemelli papieżowi Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca. To jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych płuc.

Wcześniej Watykan podał, że operacja usunięcia guzka płuca zakończyła się pomyślnie, a zabieg przebiegł w przewidzianym czasie i trybie. Operację przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margaritory.

W komunikacie medycznym poinformowano, że „w przeprowadzonej radykalnej interwencji metodą wideochirurgii usunięto dolny płat prawego płuca”.