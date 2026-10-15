Najnowszy komunikat o stanie zdrowia papieża. Jak się czuje Leon XIV?

Według przekazanych informacji, papież rano poddany został rutynowym badaniom kontrolnym. Radiografia klatki piersiowej wykazała, że operowane płuco goi się prawidłowo.
Zespół medyczny podkreślił również, że Leon XIV prowadzi autonomiczną aktywność, a fizjoterapia pozwoliła mu odzyskać pełnię zdolności motorycznych.
Dyrektor biura prasowego Watykanu, Matteo Bruni, przekazał, że papież wznowił już swoje obowiązki i powrócił do pracy, choć nadal pozostaje pod opieką lekarzy.
Leon XIV ma pozostać w szpitalu przez około tydzień, aby zapewnić sobie pełną regenerację po zabiegu.
Operacja przebiegła prawidłowo
Podczas operacji w rzymskiej Poliklinice Gemelli papieżowi Leonowi XIV usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca. To jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych płuc.
Wcześniej Watykan podał, że operacja usunięcia guzka płuca zakończyła się pomyślnie, a zabieg przebiegł w przewidzianym czasie i trybie. Operację przeprowadził zespół chirurgów klatki piersiowej pod kierunkiem profesora Stefano Margaritory.
W komunikacie medycznym poinformowano, że „w przeprowadzonej radykalnej interwencji metodą wideochirurgii usunięto dolny płat prawego płuca”.