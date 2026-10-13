Papież Leon XIV po operacji. Jest komunikat Watykanu

Papież Leon XIV przeszedł we wtorek operację usunięcia guzka wykrytego na płucu. Zabieg odbył się w renomowanej rzymskiej Poliklinice Gemelli, a nad jego przebiegiem czuwał zespół chirurgów pod kierunkiem profesora Stefano Margaritory.
Watykan zapewnia, że operacja przebiegła zgodnie z planem i nie pojawiły się żadne nieprzewidziane komplikacje.
W oficjalnym komunikacie przekazano, że zabieg trwał tyle, ile przewidywali lekarze. Kolejnym krokiem będzie szczegółowe badanie usuniętej zmiany, które pozwoli określić, czy konieczne będzie dalsze leczenie. Wyniki tych analiz mogą zadecydować o kolejnych krokach medycznych.
W związku z operacją i okresem rekonwalescencji papież Leon XIV pozostanie w szpitalu przez około tydzień. Do 20 października zawieszone zostały wszystkie papieskie audiencje i oficjalne spotkania.