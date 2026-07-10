Najdłuższa gablota świata, a w niej bezcenny skarb. Sensacyjny powrót po 1000 lat

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Ściśle strzeżona przez policję, w pełnej tajemnicy dotarła do Londynu. Legendarna Tkanina z Bayeux, bezcenny zabytek z XI wieku, opuściła Francję po raz pierwszy od niemal tysiąca lat. Brytyjczycy szykują dla niej niezwykłą ekspozycję, która przejdzie do historii.

Słynna Tkanina z Bayeux po 1000 lan znowu jest na angielskiej ziemi (foto: LOU BENOIST

Słynna Tkanina z Bayeux po 1000 lan znowu jest na angielskiej ziemi (foto: LOU BENOIST / AFP/East News

Wczesnym rankiem, ściśle strzeżona przez policyjną eskortę, Tkanina z Bayeux dotarła do Londynu z tajnej lokalizacji na północy Francji. Ten bezcenny zabytek, który według historyków powstał właśnie na Wyspach Brytyjskich, po raz pierwszy od niemal tysiąca lat wrócił do kraju swojego prawdopodobnego pochodzenia.

Tkanina została bezpiecznie przetransportowana do magazynów British Museum. Aby zapewnić jej ochronę, szczegóły transportu, zwłaszcza przez tunel pod Kanałem La Manche, pozostają ściśle tajne. Pracownicy muzeum podkreślają, że ze względu na wiek oraz kruchość tkaniny, każda faza przewozu była starannie zaplanowana.

Tkanina z Bayeux - Epicka opowieść o podboju Anglii

Tkanina z Bayeux to nie tylko arcydzieło sztuki hafciarskiej, ale przede wszystkim unikalny dokument historyczny. Na 70-metrowym pasie lnu i wełny w 58 scenach przedstawiono wydarzenia poprzedzające bitwę pod Hastings – jedno z najbardziej przełomowych starć w dziejach Anglii. To właśnie tam, w 1066 roku, Normanowie pod wodzą Wilhelma Zdobywcy rozgromili armię króla Harolda, co zapoczątkowało nową erę w historii Wysp Brytyjskich.

Na tkaninie uwieczniono nie tylko samą bitwę, ale także przygotowania do inwazji, codzienne życie obu stron konfliktu oraz epizody, które przeszły do legendy – w tym słynną scenę, w której Harold ginie od strzały trafiającej go w oko.

Tkanina z Bayeux jest bezcennym źródłem informacji o życiu w XI-wiecznej Normandii i Anglii. Jej autorzy z niezwykłą dbałością o szczegóły przedstawili architekturę cywilną i wojskową, uzbrojenie, okręty wikingów oraz sceny z codzienności – od uczt po przygotowania do bitwy.

Dla historyków i archeologów Tkanina z Bayeux to nieoceniony materiał porównawczy, pozwalający lepiej zrozumieć realia epoki i przemiany, jakie zaszły w Europie po podboju Anglii.

Dziedzictwo, które ukształtowało Anglię

Normański podbój przyniósł Anglii głębokie zmiany społeczne, polityczne i kulturowe. Anglosascy arystokraci zostali zastąpieni przez Normanów, a kraj zyskał nowe elity zarówno świeckie, jak i duchowne. Na angielskich ziemiach zaczęły powstawać setki zamków, które symbolizowały potęgę nowej władzy i zapewniały jej bezpieczeństwo.

Wpływy normańskie są widoczne do dziś – nie tylko w architekturze, lecz także w języku. Do angielskiego weszły tysiące francuskich słów związanych z prawem, polityką, kuchnią czy wojskowością. To właśnie po 1066 roku Anglia stała się częścią wielkiego normańskiego imperium rozciągającego się po obu stronach Kanału La Manche, co położyło podwaliny pod jej zaangażowanie w politykę kontynentalnej Europy.

Wyjątkowa ekspozycja w British Museum

Wystawa Tkaniny z Bayeux w British Museum zaplanowana jest od września 2026 roku i potrwa do lipca 2027 roku. Specjalnie na tę okazję przygotowano najdłuższą na świecie gablotę ekspozycyjną, umożliwiającą obejrzenie całej tkaniny z góry oraz z bliska. Muzeum zapowiedziało kolejne pule biletów, które będą dostępne jeszcze w tym roku.

Dla zwiedzających to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć z bliska jeden z najważniejszych zabytków europejskiego średniowiecza i prześledzić opowieść o początku nowej epoki w historii Anglii.