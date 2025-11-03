Na portugalskiej wyspie Madera zaginął 31-letni Polak Igor Holewiński. Lokalne portale takie jak dnoticias.pt czy timesofmadeira.com podają, że rodzina mężczyzny apeluje o przekazywanie informacji o zaginionym.

31-letni Polak zaginął na Maderze / Shutterstock

Kontaktu z Igorem nie ma od soboty. Ostatnia lokalizacja telefonu została zarejestrowana w niedzielę 2 listopada w okolicach Levada dos Tornos na północy wyspy.

Dostaliśmy informację, że jest tam 2,5 km tunel i mogło się zdarzyć, że stracił tam zasięg. Jednak jeśliby z niego wyszedł, w pewnym momencie zasięg powinien wrócić - powiedziała w rozmowie z Onetem siostra Igora, Olga Holewińska.

Przekazała też, że Igor poleciał na wyspę 26 października. Początkowo podróżował ze swoją dziewczyną, ale 1 listopada kobieta wróciła do Polski.

Zaginięcie zostało zgłoszone zarówno polskiej, jak i portugalskiej policji. Kilku znajomych mojego brata zaangażowało się w sprawę i pisali, że już ktoś ruszył na miejsce, ale więcej informacji nie mamy - zaznaczyła siostra zaginionego.

Igor ma 195 cm wzrostu, blond włosy i nosi okulary. Bliscy apelują o kontakt do wszystkich osób, które mają informacje o miejscu przebywania mężczyzny.