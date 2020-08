Polak zmarł na komisariacie w belgijskiej miejscowości Bree. Mężczyzna miał 39 lat. Belgijska policja federalna wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Stałym miejscem zamieszania Polaka była miejscowość Kinrooi. „Dochodzenie wykaże co było przyczyną śmierci mężczyzny. Jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, a pojutrze będą wyniki badań toksykologicznych” – powiedziała dziennikarce RMF FM rzeczniczka prokuratury w Limburgii Katja Vandoren.

Vandoren powiedziała, że do zdarzenia doszło we wtorek. Na policję zadzwonił ktoś z kiosku z gazetami w Kinrooi informując o dziwnym zachowaniu mężczyzny.

Po przybyciu na miejsce inspektorzy policji zdecydowali o zatrzymaniu i przewiezieniu Polaka na komisariat w Bree. Mężczyzna został umieszczony w celi i tam jego stan się pogorszył. Funkcjonariusze wezwali karatekę pogotowia. Jednak, lekarze, którzy przybyli na miejsce stwierdzili zgon.

Rzeczniczka prokuratury pytana przez dziennikarkę RMF FM, czy mogło dojść do przemocy ze strony policji, nie chciała spekulować. Nie chciała także powiedzieć, czy w celi był monitoring. Nie jest także jasne, gdzie konkretnie zmarł mężczyzna. Próbowano go przenieść do ambulansu, ale umarł wcześniej. To nie stało się w celi - powiedziała.

Vandoren powiedziała, że dopiero dochodzenie wykaże co się stało. W prasie belgijskiej pojawiła się informacja, że gdy lekarze stwierdzili zgon - mężczyzna miał na rękach kajdanki. Vandoren nie chciała potwierdzić tej informacji. Poinformowała natomiast, że "jutro zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, następnie mają być rezultaty badań toksykologicznych".

Śmierć Słowaka w areszcie na lotnisku

Obecnie Belgia przeżywa kryzys polityczny w związku z ujawnionymi tydzień temu nagraniami wideo z 2018 roku przedstawiającymi brutalne aresztowanie obywatela Słowacji, biznesmena Józefa Chovanca i jego śmierć w areszcie na lotnisku Charleroi w wyniku przyduszania.

Na szokujących nagraniach widać jak w celi mężczyzna wali głową w mur, a w czasie akcji unieruchomienia go (podczas której jest przyduszany) policjantka tańczy i wykonuje hitlerowskie pozdrowienie. Dzisiaj już wiadomo, że Chovanec był chory dlatego zachowywał się "dziwnie" i "agresywnie".

Belgijscy politycy przerzucają się teraz odpowiedzialnością a ministrowie twierdzą, że wcześniej o sprawie nic nie wiedzieli. Okazuje się jednak, że ambasada Słowacji jak i słowacki MSZ interweniowali wielokrotnie w tej sprawie.

Dzisiejsza, pierwsza po wakacjach debata parlamentarna była poświęcona w belgijskim parlamencie kwestii policyjnej przemocy w kontekście sprawy Chovanca. Zginął w niegodnych warunkach - mówił Gaby Colebunders (z partii PTB-PVDA). Godność człowieka została naruszona - przytakiwał socjalista Ahmed Laaouej. Jednak do tej pory nikogo nie spotkała żadna kara. Policjantka została jedynie przesunięta na inne stanowisko.

Dziennikarka RMF FM wysłała zapytanie do polskiego MSZ, czy został poinformowany przez belgijskie władze o śmierci Polaka na komisariacie i co zamierza zrobić w tej sprawie.