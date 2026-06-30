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W Monako doszło do eksplozji pozostawionego na ulicy plecaka. Jednym z poszkodowanych ma być ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew – informuje AFP. W wyniku wybuchu ranne zostały trzy osoby: kobieta i mężczyzna znajdują się w stanie krytycznym, natomiast 13-letni chłopiec odniósł lżejsze obrażenia. Do szpitala trafiły także cztery osoby, które doznały silnego szoku. Trwają poszukiwania człowieka, który pozostawił plecak.

Monakijscy policjanci sprawdzają okolice miejsca, w którym doszło do eksplozji (fot. VALERY HACHE)

Monakijscy policjanci sprawdzają okolice miejsca, w którym doszło do eksplozji (fot. VALERY HACHE) / AFP/East News

Do eksplozji doszło na ulicy Reverend-Pere-Louis-Folla w dzielnicy La Rousse - Saint-Roman, w północno-wschodniej części Monako.

Oprócz mężczyzny ucierpiała też kobieta, według informacji władz Monako oraz miejscowej policji - oboje w sile wieku, a także prawdopodobnie związany z nimi 13-letni chłopiec. Według lekarzy kobieta i mężczyzna są w stanie krytycznym; nastolatek miał odnieść znacznie lżejsze obrażenia. Na razie jednak brak bliższych informacji na ten temat.

Minister stanu (szef rządu) Monako Christophe Mirmand, cytowany przez telewizję BFMTV, przekazał, że oprócz trojga rannych, do szpitala trafiły jeszcze cztery inne osoby. „Nie zostały ranne, ale są wstrząśnięte eksplozją” - poinformował Mirmand.

„To prawdopodobnie atak terrorystyczny” - cytuje szefa monakijskiego rządu AFP. Mirmand dodał, że według jego wiedzy „to pierwszy raz w historii, kiedy w Księstwie doszło do takiego czynu”.

„Atak, do którego doszło wieczorem (w poniedziałek - red.), to tragedia dla Monako” - napisał na platformie X Eric Ciotti, burmistrz pobliskiej Nicei, po drugiej stronie granicy z Francją.

Jednym z poszkodowanych ma być ukraiński oligarcha

Powołując się na źródła zbliżone do sprawy, BFMTV przekazała, że wszystkie osoby, które ucierpiały w zamachu, to obywatele Ukrainy. Jermołajew to ukraiński oligarcha, działający m.in. w branży rolno-spożywczej. W grudniu 2023 r. ukraińskie władze objęły go sankcjami w reakcji na to, że kontynuował działalność handlową na okupowanym przez Rosję Krymie.

Reuters cytuje komunikat resortu spraw wewnętrznych Francji, które przekazało, że francuska policja wspólnie z monakijską poszukuje osoby podejrzanej o pozostawienie plecaka z ładunkiem wybuchowym.

Według francuskiego dziennika „Le Figaro” nagrania z monitoringu pokazują mężczyznę, który zostawia pakunek przy wejściu do budynku mieszkalnego na krótko przed eksplozją.

Monaco jest popularnym miejscem zamieszkania zamożnych i bardzo zamożnych obywateli państw trzecich, w tym Rosji i Ukrainy. System podatkowy położonego na Lazurowym Wybrzeżu Księstwa jest jednym z najbardziej atrakcyjnych na świecie; m.in. zarówno mieszkańcy, jak i rezydenci nie są obciążeni podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).