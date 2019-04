26-letni brazylijski model zmarł nagle podczas pokazu w ramach Fashion Week w Sao Paulo (SPFW) - podała w niedzielę agencja AFP, powołując się na organizatorów imprezy. Mężczyzna stracił przytomność, gdy szedł po wybiegu.

Model trzymający kartkę z napisem: ŻAŁOBA na cześć zmarłego nagle Brazylijczyka Talesa Cotty / Sebastiăo Moreira / PAP/EPA

"SPFW dowiedziało się o śmierci modela Talesa Soaresa, który zasłabł podczas pokazu (marki) Ocksa" - oświadczyli w komunikacie organizatorzy tygodnia mody.

Ten młody mężczyzna, o pseudonimie artystycznym Tales Soares, stracił przytomność w chwili, gdy zawracał, by zejść z wybiegu. Obecni na miejscu strażacy natychmiast interweniowali, na oczach dziesiątek widzów. Mężczyzny nie udało się jednak uratować.



Nie podano przyczyny zgonu modela.



Firma Ocksa na Instagramie oświadczyła, że jest "zdruzgotana informacją" o śmierci Soaresa.



Fashion Week w Sao Paulo to najważniejsza w Ameryce Łacińskiej impreza świata mody. W tym roku rozpoczęła się 22 kwietnia i trwała do soboty.