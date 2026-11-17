RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Francuskie siły zbrojne potwierdziły, że ich żołnierze przebywają na terytorium Ukrainy. Wojskowi prowadzą szkolenia oraz zajmują się naprawą sprzętu — przekazała rzeczniczka francuskiej armii Alice Rufo. Podkreśliła, że nie uczestniczą oni w działaniach bojowych i znajdują się daleko od linii frontu. Rosja uznała obecność francuskich żołnierzy w Ukrainie za „bezpośredni udział” Francji w konflikcie. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył natomiast, że nie należy z pełną powagą traktować rosyjskich gróźb.

Rzeczniczka Alice Rufo zaznaczyła, że obecność francuskich wojskowych ma „wyjątkowo sytuacyjny charakter”. Jak przekazała, żołnierze prowadzą działania szkoleniowe dla ukraińskiego personelu oraz wspierają serwisowanie uzbrojenia. Jej zdaniem twierdzenie, że oznacza to bezpośredni udział Francji w wojnie, jest „absurdalne”.

Według Rufo misji nie można traktować jako zbrojnej interwencji. Z tego powodu francuski parlament nie został o niej wcześniej poinformowany, o co część klasy politycznej we Francji również miała pretensje.

O obecności francuskich wojskowych w Ukrainie — co najmniej od lata 2026 roku — poinformowała w niedzielę francuska rozgłośnia RFI. Z jej ustaleń wynikało, że żołnierze nie biorą udziału w walce, lecz szkolą Ukraińców i naprawiają sprzęt.

Niewielkie zespoły instruktorów mają wspierać ukraińskie siły w obsłudze sprzętu przekazanego przez Francję, w tym armatohaubic Caesar oraz samolotów Mirage 2000. W misji wykorzystywana ma być również baza tranzytowa na terenie Polski.

Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę wypowiedzi pana Ławrowa, nikt w tej izbie ani w mediach społecznościowych nie będzie występował w roli rzecznika Kremla – podsumowała Alice Rufo przed członkami parlamentu Francji.

Moskwa: To bezpośredni udział w wojnie

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zarzucił Francji bezpośrednie zaangażowanie w konflikt po doniesieniach o obecności francuskich wojskowych na terytorium Ukrainy.

Moskwa wielokrotnie ostrzegała, że obecność żołnierzy państw NATO w Ukrainie mogłaby prowadzić do eskalacji konfliktu. Władze Rosji podkreślały także, że zachodnie kontyngenty w Ukrainie będą stanowić „legalny cel” ewentualnych ataków.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że francuscy wojskowi w Ukrainie staną się w istocie „legalnym celem” rosyjskiej armii.

Rutte o groźbach Rosji wobec Francji

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że nie należy z pełną powagą traktować rosyjskich gróźb wobec Francji.

Szef NATO podkreślił, że Francja jest ważnym partnerem Kijowa — zarówno w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i w relacjach dwustronnych.

Dociera do nas wiele interesujących wieści z Moskwy, jednak nie zawsze podchodziłbym do nich z pełną powagą – powiedział Rutte, pytany o wypowiedź rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

Chciałbym również wyrazić duże uznanie dla działań Francji na rzecz Ukrainy. Prezydent Macron, jego rząd oraz francuskie siły zbrojne są dla Ukrainy znakomitym partnerem – dodał.