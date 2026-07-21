Miała tylko 19 lat. Poruszające pożegnanie młodej żołnierki po ataku Iranu na bazę

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To 19-letnia Isabella Gonzales, młoda żołnierka z Carrollton w Teksasie, zginęła podczas irańskiego ataku na bazę wojskową w Jordanii. Pentagon potwierdził, że była jedną z dwóch amerykańskich ofiar śmiertelnych.

Pentagon poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że 19-letnia szeregowa Isabella Gonzales z Carrollton w Teksasie zginęła w piątek podczas irańskiego ataku rakietowego na bazę Muwaffaq Salti Air Base w Jordanii. W wyniku tego samego ataku zginął również 25-letni porucznik Tyler James Feehan z Hawajów.

„Jej decyzja mówi wiele o jej charakterze”



Isabella Gonzales była absolwentką szkoły średniej Hebron High School w dystrykcie szkolnym Lewisville, którą ukończyła wiosną 2025 roku. Szkoła oraz władze miasta Carrollton podkreślają, że była osobą o wyjątkowym charakterze, a jej decyzja o służbie wojskowej tuż po maturze budzi podziw i szacunek.

„Poświęciła życie tej służbie, a nasz okręg jest pogrążony w żałobie po jej stracie. Niedawno Isabella przechadzała się po korytarzach Hebronu jako uczennica, koleżanka z klasy i przyjaciółka. Jej decyzja o podjęciu służby po ukończeniu szkoły wiele mówi o jej charakterze” – napisali przedstawiciele lokalnych władz szkolnych.

„Bohaterka narodowa”

„Gonzales zostanie zapamiętana jako bohaterka narodowa. Społeczność miasta Carrollton składa najszczersze kondolencje jej rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy ją znali lub służyli razem z nią” – czytamy natomiast w oświadczeniu władz miasta Carrollton.

Gubernator Teksasu Greg Abbott wydał oświadczenie, w którym stwierdził: „Teksas opłakuje śmierć szeregowej Isabelli Gonzales z Carrollton, która zginęła w akcji, służąc naszemu narodowi w Jordanii. Miała zaledwie 19 lat. Jej odwaga i poświęcenie reprezentują to, co najlepsze w Teksasie”.

Donald Trump zapowiada zdecydowaną odpowiedź



Prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych zapowiedział zdecydowaną odpowiedź na śmierć amerykańskich żołnierzy. „Za każdego zabitego amerykańskiego żołnierza Iran zapłaci wiele razy więcej!” - poinformował. Biały Dom poinformował, że prezydent weźmie udział w uroczystym powrocie ciał poległych w bazie lotniczej Dover.

Po ataku, w którym zginęli Gonzales i Feehan, amerykańskie siły przeprowadziły serię nalotów odwetowych na cele irańskie.