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Dwóch żołnierzy USA nie żyje po ataku Iranu na bazę w Jordanii. Jeden wciąż zaginiony

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 lipca (21:44)

W wyniku irańskiego ataku rakietowego i dronowego na amerykańską bazę w Jordanii zginęło dwóch żołnierzy USA, a jeden jest uznawany za zaginionego – poinformowało Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych.

Dwóch żołnierzy USA nie żyje po ataku Iranu na bazę w Jordanii. Jeden wciąż zaginiony
Fot. -/AFP/East News /East News
  • Irański atak rakietowy i dronowy na amerykańską bazę w Jordanii spowodował śmierć dwóch żołnierzy USA, jednego uznano za zaginionego.
  • To już siódmy dzień wymiany ognia między siłami amerykańskimi a irańskimi.
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Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) przekazało, że podczas obrony bazy w Jordanii przed irańskim ostrzałem rakietowym i dronowym, zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy. Jeden z wojskowych jest nadal uznawany za zaginionego. Czterech innych żołnierzy zostało rannych, jednak po udzieleniu pomocy medycznej opuścili już szpital.

Siedem dni wymiany ciosów

To już siódmy dzień z rzędu, kiedy dochodzi do wymiany ognia pomiędzy siłami amerykańskimi a irańskimi. Amerykanie przeprowadzają ataki na infrastrukturę transportową i wojskową Iranu. Według władz w Teheranie w wyniku tych nalotów zginęło 15 osób. 

Iran nie pozostaje dłużny – przeprowadza ataki na bazy USA oraz obiekty infrastruktury w Arabii Saudyjskiej i Kuwejcie. Władze Kuwejtu potwierdziły, że w jednym z ostatnich ataków uszkodzone zostały elektrownia oraz zakłady odsalania wody.

Brak szczegółów

CENTCOM nie ujawnia na razie szczegółów dotyczących samego ataku w Jordanii ani losu zaginionego żołnierza. To pierwszy przypadek od marca, gdy amerykańskie siły zbrojne poniosły śmiertelne straty w konflikcie z Iranem. Łącznie w tej wojnie zginęło już 15 żołnierzy USA.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA wojna w Iranie

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