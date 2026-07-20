Trump wygraża Iranowi. Przekazał rozkaz Hegsethowi

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Donald Trump ponawia groźby, kierowane pod adresem irańskich władz. „Za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, poniesie wielokrotnie gorsze konsekwencje” - zagroził w poniedziałek amerykański przywódca. USA potwierdziły śmierć trzech żołnierzy amerykańskich w miniony weekend na Bliskim Wschodzie.

„Za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, zapłaci za tę śmierć wielokrotnie! Ten rozkaz został przekazany ministrowi wojny Pete’owi Hegsethowi, przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Danielowi Caine’owi oraz wszystkim dowódcom w wojsku” - napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Trump komentuje ataki na Iran. Mówi o uhonorowaniu poległych żołnierzy

W niedzielę wieczorem Trump powiedział, że amerykańskie siły przeprowadziły mocne uderzenie na Iran, by uhonorować poległych żołnierzy USA.

Według Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) dwóch żołnierzy USA zginęło, a jednego uznano za zaginionego w następstwie piątkowego irańskiego ataku balistycznego i dronowego na bazę lotniczą w Jordanii. „W niedzielę na miejscu znaleziono szczątki ludzkie. Trwa proces ich identyfikacji” - przekazało wojsko.

CENTCOM powiadomił też w niedzielę, że jeden amerykański żołnierz zginął, a drugi został ranny w sobotę na północy Iraku w trakcie kontrolowanej detonacji niewybuchu pochodzącego z zestrzelonego irańskiego drona-kamikadze.

Śmierć żołnierza w Iraku zwiększyła do 17 bilans strat osobowych w amerykańskim wojsku od początku wojny z Iranem.