Masowe protesty we Francji. Manifestanci starli się z policją

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We Francji narasta fala niezadowolenia – tysiące uczniów, nauczycieli i rodziców wyszły na ulice, domagając się poprawy warunków w szkołach. W Lyonie i Strasburgu protesty przerodziły się w starcia z policją. Niespokojnie jest też na przedmieściach Paryża.

We wtorek miasta całej Francji ogarnęła fala demonstracji, w których udział wzięli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. To kolejny dzień protestów, które rozpoczęły się na przedmieściach Paryża, a następnie rozlały się na cały kraj.

Gniew młodych i dramatyczne hasła

Młodzi ludzie wyszli na ulice Marsylii, Nantes, Lyonu, Paryża i innych miast, niosąc transparenty z hasłami: „Pod naszymi podręcznikami kryje się gniew” czy „Gdzie są politycy? Czy w ogóle wiedzą, że istniejemy?”. Protesty rozpoczęły się spokojnie, jednak w wielu miejscach doszło do eskalacji napięcia.

W Lyonie i Strasburgu policja starła się z manifestantami, a na ulicach pojawiły się kłęby czarnego dymu.

W Vincennes na południowo-wschodnich przedmieściach Paryża policja użyła gazu łzawiącego. Rano trwała tam pokojowa demonstracja, której uczestnicy utworzyli „żywy łańcuch". Policjanci najpierw próbowali odepchnąć demonstrujących, by odblokować ruch, ale bez skutku, wobec czego użyli gazu łzawiącego.

Szef MSW Laurent Nunez zapewnił, że użycie przez policję tzw. środków przymusu bezpośredniego - bardzo krytykowane - jest uzasadnione i proporcjonalne. Chodzi np. o granaty hukowo-błyskowe i miotacze kul gumowych. Gdy zaczynają się zamieszki (...) jest normalną rzeczą, by policjanci i żandarmi mogli dysponować całą gamą środków bezpośrednich - powiedział minister.

"Braki kadrowe i złe warunki sanitarne". Fala protestów we Francji Czas: 11:47

Dramatyczne incydenty i reakcja władz

Podczas poniedziałkowych starć w północnej Francji doszło do tragicznego wypadku – 15-letni uczeń stracił dłoń i część przedramienia po podniesieniu policyjnego granatu hukowo-błyskowego. Prefekt departamentu Pas-de-Calais odmówił komentarza na temat szczegółów zdarzenia, podkreślając jedynie, że grupa protestujących rzucała przedmiotami w policję.

Tragedia podczas protestów we Francji. Licealista stracił rękę 15-letni uczeń stracił rękę podczas protestu w Lens na północy Francji. Chłopiec podniósł granat hukowy użyty przez policję. Władze regionalne podały, że życie nastolatka nie jest zagrożone. We Francji – w związku z uczniowskimi protestami –…

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od początku protestów zatrzymano już 6100 osób, z czego większość stanowią nieletni. Toczy się ponad 1800 postępowań karnych, a w starciach rannych zostało co najmniej 715 policjantów i 215 nastolatków.

Co dalej z francuską edukacją?

Rząd próbuje opanować sytuację, wysyłając oddziały prewencji i przenosząc niektóre zajęcia do trybu zdalnego. Jednak protesty nie słabną, a atmosfera w kraju staje się coraz bardziej napięta.