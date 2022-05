Wszystkie dzieci, które zginęły w strzelaninie w Teksasie, były w jednej klasie, w której zabarykadował się z nimi zabójca - poinformowały władze stanu. Sprawca, który zastrzelił 20 osób - 19 dzieci i nauczycielkę - wszedł do szkoły podstawowej ubrany w kamizelkę kuloodporną.

Policja w okolicy miejsca strzelaniny / AARON M. SPRECHER / PAP/EPA

Zabójca zamknął drzwi i zaczął po prostu strzelać do dzieci i nauczycieli, którzy byli w klasie. To pokazuje całe zło napastnika - powiedział dziennikarzom porucznik Christopher Olivarez ze stanowego resortu bezpieczeństwa. Sprawcą masakry był 18-letni Salvador Romas, prawdopodobnie były uczeń liceum w Uvalde.

Telewizja NBC podaje, że policja w Ulvade została po raz pierwszy zaalarmowana, gdy otrzymała informację o mężczyźnie, który wjechał do rowu przed szkołą, wysiadł z samochodu, był uzbrojony i udał się w kierunku szkoły.

Według Associated Press kilku policjantów, którzy znaleźli się na miejscu, zostało postrzelonych, niektórzy wyszli na zewnątrz, gdzie wybili okna, by ewakuować dzieci.

Policjanci wezwali posiłki w tym specjalną grupę taktyczną SWAT. Na miejscu pojawili się też uzbrojeni agenci celni i strażnicy graniczni.

Gdy strażnicy i policjanci włamali się do zamkniętej klasy Ramos otworzył do nich ogień, ale udało im się go zastrzelić. "Narażając życie ci agenci i inni funkcjonariusze zajęli miejsce między napastnikiem a dziećmi", by jak najwięcej z nich ocalić - poinformowała na Twitterze rzeczniczka ministerstwa bezpieczeństwa narodowego Marsha Espinosa.

Sprawca strzelaniny kupił dwie sztuki broni z okazji 18. urodzin , które świętował w maju tego roku. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji Ramos kupił legalnie karabiny szturmowe, o czym poinformował w mediach społecznościowych.

W wyniku wtorkowej strzelaniny zginęło 21 osób - 19 dzieci w wieku od 7 do 10 lat oraz dwoje dorosłych, w tym napastnik. Przed strzelaniną postrzelił także swoją babcię, której stan oceniany jako krytyczny.

W ciągu ostatnich 13 lat w Teksasie doszło do ośmiu masowych strzelanin, z których wiele wywołało debatę publiczną na temat zmian prawnych uniemożliwiających ich przeprowadzanie. Zdaniem Uniwersytetu w Teksasie 40 proc. mieszkańców stanu popiera zaostrzenie prawa o dostępie do broni; w ciągu 13 ostatnich lat jednak zdecydowana większość przyjętych przez republikańskie władze stanu ustaw rozszerza zakres dostępności do broni palnej.