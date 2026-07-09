Maroko gra z Francją. Holandia wprowadza podwyższone środki bezpieczeństwa

RMF24

Rotterdam oraz inne duże miasta Holandii wprowadzą specjalne środki bezpieczeństwa przed ćwierćfinałem piłkarskich mistrzostw świata Maroko–Francja. Władze spodziewają się „spontanicznych zgromadzeń kibiców” i chcą zapobiec powtórce zamieszek, do których dochodziło po wcześniejszych meczach marokańskiej reprezentacji.

Władze Rotterdamu poinformowały, że od godziny 23:00 zamknięte zostaną kluczowe ulice w centrum miasta, w tym okolice ratusza, głównego bulwaru, dworca centralnego oraz popularnych miejsc spotkań i rozrywki. Dodatkowo, dla wjeżdżających zamknięte będą dwa parkingi przy Schouwburgplein. Ograniczenia mają potrwać do około godziny po zakończeniu meczu, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń oraz utrzymanie przejezdności dla służb ratunkowych.

Podobne działania przygotowują Amsterdam, Haga i Utrecht. W Amsterdamie na ulicach pojawią się policjanci, streetworkerzy oraz tzw. ojcowie dzielnic – lokalni mediatorzy społeczni. Władze miasta podkreślają, że do każdego meczu przygotowują się indywidualnie, by zapobiec ewentualnym zakłóceniom porządku publicznego. Utrecht analizuje przebieg wcześniejszych „świętowań” i dostosowuje działania służb, natomiast Haga nie ujawnia szczegółów, ale po poprzednich meczach Maroka doszło tam do incydentów, w tym ataków na policję.

Kontrowersje wokół działań policji

Holenderskie media zwracają uwagę na kontrowersje związane z policyjnymi interwencjami. Analizy nagrań pokazują, że pałkami uderzani byli także kibice, którzy jedynie świętowali zwycięstwo lub opuszczali miejsce zgromadzenia po wezwaniu policji.

Burmistrz Hagi Jan van Zanen przyznał, że niektóre nagrania były „poruszające”, ale podkreślił, że działania policji były odpowiedzią na zamieszki i przemoc wobec funkcjonariuszy.

Marokańska reprezentacja symbolem nowej tożsamości

Sukcesy marokańskiej drużyny narodowej stały się symbolem nowej, transnarodowej definicji marokańskości. W obecnej kadrze aż 19 z 26 piłkarzy urodziło się poza Marokiem, a wielu z nich wychowało się w Europie. Zwycięstwa Maroka świętowane są nie tylko w kraju, ale także w europejskich miastach, gdzie dla kolejnych pokoleń migrantów reprezentacja stała się źródłem dumy i przynależności.