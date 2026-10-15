Mają aż 250 km zasięgu. Pociski Storm Shadow pojadą do Ukrainy

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Wielka Brytania przekazuje Ukrainie kolejną partię pocisków dalekiego zasięgu Storm Shadow – przekazała agencja Bloomberga. Decyzja Londynu ma pomóc Kijowowi w obronie przed nasilającymi się rosyjskimi atakami na infrastrukturę cywilną tuż przed nadejściem zimy.

Według doniesień agencji Bloomberga, Wielka Brytania zdecydowała się przekazać Ukrainie kolejną partię pocisków Storm Shadow. Informacje te pojawiły się po środowym spotkaniu premiera Andy'ego Burnhama z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Londynie. Nowe dostawy mają umożliwić Ukrainie skuteczniejsze przeciwdziałanie rosyjskim atakom na infrastrukturę cywilną, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy zagrożenie dla ludności cywilnej jest największe.

Decyzja Wielkiej Brytanii zapadła w momencie, gdy prezydent USA Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego na światowy rynek. Trump wezwał również Ukrainę do powstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie. Jednak Londyn nie zgadza się z tym stanowiskiem i podkreśla, że Ukraina ma prawo do obrony, dopóki Rosja nie zaprzestanie własnych ataków na ukraińską infrastrukturę.

Czym są pociski Storm Shadow?

Pociski Storm Shadow, produkowane przez europejską firmę MBDA, są uznawane za jedne z najskuteczniejszych środków rażenia w arsenale Ukrainy. Wystrzeliwane z powietrza, mogą razić cele oddalone o ponad 250 kilometrów, lecąc nisko nad ziemią i omijając rosyjskie systemy obrony powietrznej.

Od 2023 roku Ukraina wykorzystuje je do atakowania strategicznych celów wojskowych i przemysłowych, a pod koniec 2024 roku po raz pierwszy użyła ich także na terytorium Rosji.

Brytyjska strategia wsparcia

Wielka Brytania od początku wojny wspiera Ukrainę dostawami nowoczesnej broni, nie ujawniając jednak szczegółów dotyczących liczby przekazanych pocisków. Brytyjskie władze podkreślają, że przekazanie Storm Shadow ma charakter defensywny i jest odpowiedzią na wzmożoną produkcję dronów oraz pocisków po stronie rosyjskiej.

Londyn jasno deklaruje, że nie zamierza ograniczać wsparcia dla Ukrainy, dopóki Moskwa nie wycofa się z agresywnych działań.