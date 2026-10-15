CNN: Ukraina niemal bezbronna wobec rosyjskich rakiet. Zabrakło pocisków do Patriotów

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Ukraina znalazła się w krytycznej sytuacji po tym, jak wyczerpały się jej zapasy pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot – informuje CNN. W efekcie ostatnia fala rosyjskich ataków balistycznych przeszła niemal bez przeszkód, powodując poważne szkody w infrastrukturze i zwiększając zagrożenie dla ludności cywilnej.

Według informacji przekazanych przez źródła zaznajomione z sytuacją, Ukraina nie dysponuje już pociskami przechwytującymi do systemów Patriot. Oznacza to, że kraj jest obecnie niemal bezbronny wobec rosyjskich rakiet balistycznych, które od miesięcy stanowią jedno z głównych zagrożeń dla ukraińskich miast i infrastruktury krytycznej.

W nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy, wymierzony między innymi w kijowskie elektrownie. Skutkiem ostrzału były poważne przerwy w dostawach prądu oraz znaczne zniszczenia. Jak podają źródła, niemal żadna z wystrzelonych przez Rosjan rakiet balistycznych nie została przechwycona – wszystko z powodu braku amunicji do systemów Patriot.

Apel o wsparcie i licencję na produkcję

Kwestia kurczących się zapasów rakiet do systemów Patriot była wielokrotnie podnoszona przez ukraińskie władze, które od miesięcy apelują do Stanów Zjednoczonych i sojuszników o pilne dostawy amunicji. Jak wynika z relacji przedstawicieli Kijowa, dostawy pocisków przechwytujących są obecnie bardzo ograniczone i nie pokrywają realnych potrzeb frontu.

Ukraina zabiega również o uzyskanie licencji na produkcję własnych pocisków do systemów Patriot. Choć pojawiły się sygnały, że prezydent Donald Trump wyraził na to zgodę, decyzja w tej sprawie wciąż nie została formalnie zatwierdzona przez szefa Pentagonu. Rozważane są różne warianty, w tym produkcja mniej zaawansowanych rakiet lub pocisków kompatybilnych z systemami Patriot.