CNN: Ukraina niemal bezbronna wobec rosyjskich rakiet. Zabrakło pocisków do Patriotów

Według informacji przekazanych przez źródła zaznajomione z sytuacją, Ukraina nie dysponuje już pociskami przechwytującymi do systemów Patriot. Oznacza to, że kraj jest obecnie niemal bezbronny wobec rosyjskich rakiet balistycznych, które od miesięcy stanowią jedno z głównych zagrożeń dla ukraińskich miast i infrastruktury krytycznej.
W nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy, wymierzony między innymi w kijowskie elektrownie. Skutkiem ostrzału były poważne przerwy w dostawach prądu oraz znaczne zniszczenia. Jak podają źródła, niemal żadna z wystrzelonych przez Rosjan rakiet balistycznych nie została przechwycona – wszystko z powodu braku amunicji do systemów Patriot.
Apel o wsparcie i licencję na produkcję
Kwestia kurczących się zapasów rakiet do systemów Patriot była wielokrotnie podnoszona przez ukraińskie władze, które od miesięcy apelują do Stanów Zjednoczonych i sojuszników o pilne dostawy amunicji. Jak wynika z relacji przedstawicieli Kijowa, dostawy pocisków przechwytujących są obecnie bardzo ograniczone i nie pokrywają realnych potrzeb frontu.
Ukraina zabiega również o uzyskanie licencji na produkcję własnych pocisków do systemów Patriot. Choć pojawiły się sygnały, że prezydent Donald Trump wyraził na to zgodę, decyzja w tej sprawie wciąż nie została formalnie zatwierdzona przez szefa Pentagonu. Rozważane są różne warianty, w tym produkcja mniej zaawansowanych rakiet lub pocisków kompatybilnych z systemami Patriot.