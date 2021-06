Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret o wprowadzeniu nowego święta - Dnia Jedności Narodowej. Będzie on obchodzony 17 września, który jest oficjalnie uważany za dzień „zjednoczenia Białorusi Zachodniej z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, będącą częścią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich”.

Alaksandr Łukaszena / MAXIM GUCHEK / BELTA POOL / POOL / PAP/EPA

Związek Radziecki zaatakował wschodnie tereny Polski 17 września 1939 r. na mocy ustaleń paktu Ribbentrop-Mołotow z Niemcami, które uderzyły na Polskę od zachodu siedemnaście dni wcześniej.



Wschodnie ziemie II Rzeczpospolitej zostały wówczas włączone do sowieckiej Białorusi przez ZSRR. Na Białorusi do dzisiaj oficjalna historiografia określa te wydarzenia jako przyłączenie ziem zachodniej Białorusi do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (ZSRR).

Historiografia radziecka przekonuje z kolei, że 17 września 1939 r. Armia Czerwona rozpoczęła "wyzwalanie terenów wschodniej Białorusi i Ukrainy".



Dzień Jedności Narodowej

Dekret wprowadzający nowe święto, Dzień Jedności Narodowej - 17 września, podpisał Alaksandr Łukaszenka. Nie będzie on dniem wolnym od pracy.



"Wybór daty podkreśla łączność pokoleń, niewzruszoność i samowystarczalność białoruskiego narodu i państwowości" - poinformowała służba prasowa Alaksandra Łukaszenki.



"Dzień ten stał się aktem historycznej sprawiedliwości dla narodu białoruskiego - rozdzielonego wbrew jego woli w 1921 r. na mocy pokoju ryskiego - i na zawsze utrwalił się w narodowej tradycji historycznej" - przekazano w komunikacie, cytowanym przez agencję BiełTA.



Według tego oświadczenia "odbudowana w 1939 r. jedność pozwoliła Białorusi wytrwać w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (1941-1945), zająć chlubne miejsce w społeczności międzynarodowej i stać się jednym z założycieli ONZ".



W czerwcu 1941 r. Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. Ta część II wojny światowej (1941-1945), w której walczyły ze sobą te dwa kraje, jest nazywana w Rosji, na Białorusi i większości krajów byłego ZSRR Wielką Wojną Ojczyźnianą.