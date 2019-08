Telewizja BBC bada skargi na najlepiej zarabiającego prezentera korporacji, byłego piłkarza Gary’ego Linekera. Pozwolił on sobie na wizji na dowcip odnoszący się do łysiny gości w studiu.

/WILL OLIVER /PAP/EPA

Witając dwóch byłych piłkarzy Gary Lineker powiedział: Mocne rozpoczęcie ligi, aż włos się jeży na głowie, choć pewnie nie przypadku Alana i Dany’ego. Byłaby to niewinna uwaga, gdyby nie fakt, że obaj panowie są zupełnie łysi.

Goście programu Linekera przyjęli słowa swego kolegi z dużym poczuciem humoru i autoironią, ale nie wszystkim widzom było do śmiechu. Na adres BBC posypały się skargi, a korporacja musi w takim przypadku uruchomić odpowiednie procedury. Odpowiedzialni za standardy obowiązujące na antenie przyglądają się teraz wystąpieniu Linekera. Na razie nic nie wskazuje na to, by obdarzony bujną czupryną i zarabiający 1 750 000 funtów rocznie prezenter musiał obawiać się o swa karierę.