Około 1000 obywateli Maroka zaatakowało w środę wieczorem policjantów pilnujących granicy z Ceutą w miejscowości Castillejos. Do konfrontacji migrantów z funkcjonariuszami doszło kilka godzin po przywróceniu kontroli przez marokańskie służby na granicy z tą należącą do Hiszpanii enklawą.

Marokańska policja próbująca opanować sytuację na granicy / Jalal Morchidi / PAP/EPA

Relacjonujący zamieszki portal "El Faro de Ceuta", odnotował, że wśród osób próbujących siłą sforsować kordon marokańskiej policji byli głównie młodzi, często nieletni Marokańczycy.

Liczni uczestnicy zamieszek rzucali kamieniami w policjantów, a także podpalali w ich pobliżu stosy opon samochodowych.

Według portalu w starciach z policją biorą udział młodzi mieszkańcy Castillejos, a także przybyli do tego przygranicznego miasta liczni młodzi pochodzący z kilku regionów Maroka.

Kontrole przywrócone

W środę po południu władze Maroka przywróciły kontrole na granicy z Ceutą, gdzie od poniedziałku dotarła, głównie wodą, rekordowa liczba obywateli tego północnoafrykańskiego kraju.

Ze statystyk MSW Hiszpanii wynika, że do środowego popołudnia deportowano do Maroka ponad 5600 nielegalnych imigrantów z łącznej grupy 8000, którzy wtargnęli do Ceuty od poniedziałku. Według hiszpańskich służb deportacji nie będą podlegali nieletni. Ich grono szacowane jest na 1500.

W tle sprawa Sahary Zachodniej

W środę wieczorem rząd Pedro Sancheza wezwał wspólnoty autonomiczne Hiszpanii do natychmiastowego przyjęcia 200 nieletnich obywateli Maroka, którzy w ostatnich dniach wdarli się do Ceuty.

Głównym powodem zaniechania kontroli granicy w Ceucie przez władze Maroka, co potwierdziły służby dyplomatyczne tego kraju, było przyjęcie w kwietniu w szpitalu w hiszpańskim Logrono Ibrahima Ghaliego. Szef walczącego o secesję Sahary Zachodniej od Maroka Frontu Polisario trafił do placówki medycznej pod zmienionym nazwiskiem.