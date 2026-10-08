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Południowokoreańskie MSZ oficjalnie odwołało swojego ambasadora z Ukrainy. To reakcja na ujawnienie przez Kijów informacji o przekazaniu dwójki północnokoreańskich jeńców wojennych, co wywołało gwałtowną reakcję władz w Seulu.

Kulisy dyplomatycznego sporu

W czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej poinformowało o odwołaniu swojego ambasadora z Ukrainy. Decyzja ta zapadła po ujawnieniu przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podczas debaty generalnej na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, że Ukraina przekazała południowokoreańskim władzom dwóch wojskowych z Korei Północnej.

Żołnierze ci zostali schwytani przez ukraińskie wojsko podczas walk w rosyjskim obwodzie kurskim w styczniu 2025 roku.

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Ostre reakcje i wzajemne oskarżenia

Prezydent Korei Południowej, Li Dze Mjung, natychmiast oskarżył Ukrainę o złamanie ustaleń dotyczących zachowania całej sprawy w tajemnicy. Według południowokoreańskiego przywódcy, ujawnienie tej informacji bez konsultacji naruszyło godność państwa i postawiło go w niekorzystnym świetle na arenie międzynarodowej. Kijów zaprzeczył istnieniu klauzuli tajności, co spotkało się z ostrą reakcją Seulu. Prezydent Li zażądał publicznych przeprosin, uznając działania Ukrainy za próbę przedstawienia go jako „kłamcy”.

W następstwie narastającego napięcia, południowokoreański wiceminister spraw zagranicznych Park Jun Dzu wezwał ukraińskiego charge d'affaires Andrija Beszkina na rozmowę wyjaśniającą. Mimo że Ukraina przekazała stanowisko zawierające przeprosiny, Seul uznał je za niewystarczające. Szef południowokoreańskiej dyplomacji, Czo Hjun, zapowiedział podjęcie „stanowczych działań”, które ostatecznie doprowadziły do odwołania ambasadora.

Co dalej z relacjami Seul-Kijów?

Agencja Yonhap podkreśla, że odwołanie ambasadora to jeden z najsilniejszych środków protestu w relacjach międzynarodowych. Ruch ten może znacząco wpłynąć na dalsze stosunki między Koreą Południową a Ukrainą. MSZ w Seulu wyraziło jednak nadzieję, że spór uda się rozwiązać polubownie i zapowiedziało kontynuację konsultacji ze stroną ukraińską.