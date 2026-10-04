Korea Północna straszy. Kim Dzong Un nakazał zwiększyć „śmiercionośność”

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Kim Dzong Un z kolejnym komunikatem dla wrogów. Przywódca Korei Północnej zaapelował o stałe zwiększanie „śmiercionośności” krajowej broni ofensywnej. Szef państwa nadzorował test strategicznego pocisku rakietowego średniego zasięgu (MRBM) wystrzelonego w stronę Morza Japońskiego.

Kim Dzong Un: Uświadamiać wrogowi...

Musimy bez przerw kontynuować nasze odpowiedzialne wysiłki, aby stale i wielokrotnie uświadamiać wrogowi niezawodność i śmiercionośność naszych strategicznych środków ofensywnych – oświadczył podczas przeprowadzonego w sobotę testu Kim, cytowany przez agencję KCNA.

Północnokoreański przywódca zaznaczył, że próba ta była formą „ćwiczenia odstraszania”, mającą na celu szybszy rozwój „odstraszania przed wojną nuklearną”. Podkreślił również wagę utrzymywania gotowości do kontrataku.

Korea Północna wystrzeliła kolejny pocisk balistyczny. Przeleciał ok. 700 km Dzisiaj nad ranem czasu lokalnego Korea Północna wykonała kolejny test z pociskiem balistycznym. Został on wystrzelony z rejonu Wonsan na wschodnim wybrzeżu tego kraju. Przeleciał ok. 700 km zanim spadł do morza. Prezydent Korei Południowej zwołał w…

Jaki dystans pokonał pocisk?

Według KCNA pocisk wystrzelony z okolic nadmorskiego miasta Wonsan na wschodzie kraju w kierunku północno-wschodnim trafił w cel oddalony o 1000 km. Południowokoreańska armia informowała w sobotę o wykryciu pocisku balistycznego. Według obliczeń wojskowych z Korei Płd. pokonał on dystans ponad 700 km, z kolei japońskie ministerstwo obrony podało 680 km.

Siostra Kim Dzong Una kpi i triumfuje

Wpływowa siostra dyktatora, Kim Jo Dzong, zadrwiła w wydanym przez KCNA w sobotę komunikacie, że wojskowe służby Korei Płd. i Japonii nie były w stanie precyzyjnie prześledzić trajektorii i zgodnie określić długości lotu ze względu na ograniczenia techniczne swoich systemów radarowych. Jak oceniła „to dowód doskonałości naszych możliwości rakietowych”.

Eksperci, na których powołuje się południowokoreańska agencja Yonhap, przypuszczają, że mógł to być test hiperdźwiękowego pocisku balistycznego Hwasong-16 Na, zdolnego do zmiany trajektorii na niskim pułapie.

Z relacji KCNA wynika, że sobotnią próbę rakietową obserwowała żona Kima, Ri Sol Dżu, oraz jego córka Dżu Ae.

Na Półwyspie Koreańskim znów goręcej

Napięcia na Półwyspie Koreańskim ponownie wzrosły po incydencie z 21 września w Strefie Zdemilitaryzowanej, gdzie w wyniku wybuchu miny lądowej rannych zostało trzech żołnierzy południowokoreańskich.

Seul obarczył odpowiedzialnością za wybuch Pjongjang, po tym, jak dochodzenie wykazało obecność kilku min z Korei Północnej. Władze w Seulu uznały to za naruszenie rozejmu z 1953 r. i zażądały przeprosin.

Reżim Kima odrzuca te zarzuty, oskarżając Seul o sfabrykowanie ustaleń i ostrzegając przed „bezlitosnym” odwetem w przypadku podjęcia przez Południe jakichkolwiek działań odwetowych.