Trump zapowiada szybki koniec wojny w Ukrainie. "To absurdalne, co się dzieje”

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Donald Trump podczas wystąpienia w Maryland zapewnił, że zakończenie wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Amerykański prezydent nie podał jednak żadnych szczegółów swoich działań.

Podczas wtorkowego przemówienia w Maryland prezydent USA Donald Trump po raz kolejny odniósł się do trwającej wojny w Ukrainie. Polityk podkreślił, że aktywnie pracuje nad doprowadzeniem do jej zakończenia. Pracuję nad tym. Myślałem, że ona będzie najłatwiejsza do zakończenia, zakończyliśmy osiem wojen i ta też się niedługo zakończy – zapewniał Trump.

Ukraina w UE z ograniczeniami. Polska ma powody do zadowolenia, choć jest jedno „ale” Komisja Europejska przedstawiła plan przygotowania Unii na przyszłe rozszerzenie. Z punktu widzenia Polski szczególnie istotne są zaproponowane ograniczenia dotyczące ukraińskiego rolnictwa, możliwość stosowania długoterminowych zabezpieczeń po…

Mówił też o liczbie ofiar konfliktu i wyraził przekonanie, że koniec działań wojennych jest już bardzo blisko. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne – powiedział.

Brak konkretów i ostrożność komentatorów

Mimo optymistycznych deklaracji, prezydent nie przedstawił żadnych szczegółów dotyczących swoich działań na rzecz zakończenia wojny. To nie pierwszy raz, gdy Donald Trump zapowiada rychły koniec rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W przeszłości wielokrotnie podkreślał także, że przyczynił się do zakończenia ośmiu innych konfliktów zbrojnych. Jednak według komentatorów, choć Trump miał pewien wpływ na uregulowanie niektórych sporów, jego deklaracje są wyolbrzymione.

Zełenski ostrzega przed rosyjskim atakiem

W tym samym czasie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraiński wywiad posiada informacje o przygotowaniach Rosji do przeprowadzenia zmasowanego ataku. Sytuacja na froncie pozostaje napięta, a wypowiedzi Trumpa nie znajdują odzwierciedlenia w doniesieniach z Ukrainy.