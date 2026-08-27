Król Norwegii Harald V w poważnym stanie. Książę i królowa odwołali plany

Król Harald V w szpitalu
89-letni monarcha przebywa w Rikshospitalet w Oslo od 17 sierpnia. Trafił tam po badaniu lekarskim. Leczony jest z powodu niedokrwistości hemolitycznej.
W ostatni weekend pierwszy raz poinformowano, że stan Haralda V się pogorszył. U monarchy wykryto bakterie we krwi i rozpoczęto leczenie antybiotykami. Według lekarzy pacjent zareagował na podane leki.
Od czasu hospitalizacji obowiązki głowy państwa wykonuje następca tronu 53-letni Haakon.
35 lat panowania Haralda V
Harald V jest królem Norwegii od 17 stycznia 1991 r., kiedy po śmierci ojca, Olava V, objął tron.
W styczniu obchodził 35-lecie panowania.