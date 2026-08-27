Król Norwegii Harald V w poważnym stanie. Książę i królowa odwołali plany

RMF24

Niepokojące doniesienia z Norwegii. Stan zdrowia króla Haralda V jest bardzo poważny – poinformował w czwartek Dwór Królewski. Książę Haakon, pełniący obowiązki regenta, oraz królowa Sonja odwołali cały swój zaplanowany program.

Król Harald V w szpitalu

89-letni monarcha przebywa w Rikshospitalet w Oslo od 17 sierpnia. Trafił tam po badaniu lekarskim. Leczony jest z powodu niedokrwistości hemolitycznej.

W ostatni weekend pierwszy raz poinformowano, że stan Haralda V się pogorszył. U monarchy wykryto bakterie we krwi i rozpoczęto leczenie antybiotykami. Według lekarzy pacjent zareagował na podane leki.

Od czasu hospitalizacji obowiązki głowy państwa wykonuje następca tronu 53-letni Haakon.

35 lat panowania Haralda V

Harald V jest królem Norwegii od 17 stycznia 1991 r., kiedy po śmierci ojca, Olava V, objął tron.

W styczniu obchodził 35-lecie panowania.