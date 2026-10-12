Kreml odrzuca propozycję Zełenskiego w sprawie wyborów na Ukrainie

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Władimir Putin jest gotów nakazać rosyjskim wojskom wstrzymanie ataków na Ukrainę w dniu wyborów prezydenckich w tym kraju – poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rosja odrzuciła jednak propozycję Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą 60-dniowego rozejmu, który miałby umożliwić przeprowadzenie głosowania.

W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera, przekazał, że Władimir Putin byłby gotów nakazać rosyjskim wojskom wstrzymanie ataków na Ukrainę w dniu wyborów prezydenckich w tym kraju. To odpowiedź na propozycję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który w mediach zaproponował 60-dniowy rozejm, umożliwiający przeprowadzenie wyborów w warunkach względnego spokoju.

60 dni bez walki i będą wybory. Zełenski odpowiada na przytyki Trumpa Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się w niedzielę do krytycznych komentarzy kierowanych pod jego adresem przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca sugerował, że Ukraińcy powinni wybrać nowego prezydenta. Dla Zełenskiego…

Kreml jednak stanowczo odrzucił tę propozycję.

W sobotę Donald Trump zarzucił ukraińskiemu przywódcy, że, atakując rafinerie w Rosji, chce przysparzać problemów światu. Dodał, że powiedział Zełenskiemu, by nie prowadził ataków na cele związane z produkcją oleju napędowego, ale ukraiński przywódca i tak to robił.

Amerykański prezydent nie szczędził krytycznych słów pod adresem Zełenskiego. Swoją wypowiedź zakończył stwierdzeniem, że już „czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta”.

Dzień wcześniej Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w kwestii dostarczenia przez Rosję oleju napędowego na rynek światowy.