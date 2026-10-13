Koszmar na pokładzie Dreamlinera. Pasażerowie pogryzieni przez pluskwy, lot odwołany

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Linie lotnicze Qantas musiały odwołać lot z Rzymu do Perth po tym, jak na pokładzie Boeinga 787 Dreamliner odkryto pluskwy. Do incydentu doszło w sobotę po wcześniejszym niemal 17-godzinnym locie z Australii do Włoch. Niektórzy pasażerowie tego rejsu skarżyli się swędzące pogryzienia. Załoga rozdawała leki przeciwhistaminowe, jednak ich zapasy szybko się wyczerpały.

Rzecznik Qantas potwierdził, że samolot został uziemiony w celu przeprowadzenia gruntownego czyszczenia. „Szczerze przepraszamy klientów za odwołanie lotu. Pozwoliło to naszym inżynierom i zespołom konserwacyjnym na dokładne usunięcie problemu” – przekazał przewoźnik w oficjalnym komunikacie.

Qantas zapewnił wszystkim poszkodowanym pasażerom zakwaterowanie oraz rezerwacje na alternatywne loty w ciągu 48 godzin od pierwotnego terminu wylotu. Linie lotnicze podkreślają, że kabiny ich samolotów są regularnie czyszczone, a dezynfekcja przeprowadzana jest co 50 dni.

Jak pluskwy przedostały się do samolotu?

Według ekspertów, pluskwy najprawdopodobniej zostały wniesione na pokład w bagażu lub na ubraniach jednego z pasażerów. To owady nielotne, które lubią ciemne miejsca i zapach ludzkich ubrań. Często trafiają do bagażu podczas pobytu w hotelach – tłumaczy profesor Michelle Power, parazytolog z Macquarie University.

Pluskwy to małe, bezskrzydłe pasożyty, które żywią się krwią ludzi i innych ssaków. Ich ukąszenia są swędzące i mogą powodować podrażnienia, ale nie stanowią poważnego zagrożenia dla zdrowia. Problemem jest jednak trudność w ich usunięciu – wymagane jest pranie pościeli i ubrań w wysokiej temperaturze lub zamrażanie ich przez kilka dni.

To nie pierwszy przypadek, gdy pluskwy wywołały zamieszanie w transporcie publicznym. W ostatnich latach podobne incydenty miały miejsce na pokładach samolotów British Airways czy Turkish Airlines, a także w pociągach w Wielkiej Brytanii.

Eksperci przypominają, że pluskwy mogą pojawić się wszędzie tam, gdzie podróżują ludzie – zarówno w hotelach, jak i w środkach transportu. Warto zachować czujność i regularnie sprawdzać bagaż oraz ubrania po powrocie z podróży.