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Koszmar Kijowa trwa. Wielu zabitych, trafiony szpital dziecięcy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 sierpnia (15:39)

Co najmniej 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w wyniku nocnego, zmasowanego ataku Rosji na Kijów – poinformowała w czwartek ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W stolicy i miejscowościach obwodu kijowskiego trwa akcja ratunkowa z udziałem ponad 600 ratowników oraz policjantów.

Koszmar Kijowa trwa. Wielu zabitych, trafiony szpital dziecięcy
Mieszkańcy na miejscu rosyjskiego ataku rakietowego na osiedle mieszkaniowe w Kijowie (fot. SERGEY DOLZHENKO) /PAP/EPA

Służby prowadzą działania przede wszystkim w dzielnicy sołomiańskiej Kijowa. Ratownicy rozbierają uszkodzone stropy wielopiętrowego budynku mieszkalnego oraz zabezpieczają konstrukcje, które zagrażają mieszkańcom sąsiednich obiektów.

„Liczba ofiar śmiertelnych w stolicy w wyniku nocnego ataku wzrosła do 15 osób, a kolejnych 39 osób doznało obrażeń” – przekazała DSNS w komunikatorze Telegram.

W akcję w Kijowie, Browarach i Boryspolu zaangażowano ponad 600 funkcjonariuszy służb ratunkowych i policji – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Uszkodzone domy, szkoła i szpital dziecięcy

Według Zełenskiego rosyjski ostrzał uszkodził w Kijowie oraz obwodzie kijowskim 30 budynków mieszkalnych. Zniszczenia odnotowano także w szkole średniej, szpitalu dziecięcym i przedszkolu.

Rosja miała wykorzystać w ataku, przeprowadzonym w nocy ze środy na czwartek, 168 dronów i rakiet różnych typów.

Prezydent podkreślił, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wszystkie wystrzelone przez Rosję pociski manewrujące Kalibr. Jak dodał, ogólna skuteczność zwalczania rosyjskich pocisków manewrujących wyniosła 93 proc., a obrona zneutralizowała również znaczną część dronów.

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„Największym zagrożeniem są pociski balistyczne”

Zełenski zaznaczył, że najpoważniejszym zagrożeniem dla Ukrainy pozostają rosyjskie pociski balistyczne. Ich skuteczne przechwytywanie jest uzależnione od dostaw amunicji do systemów Patriot.

A to zależy całkowicie od dostaw pocisków do systemów Patriot dla Ukrainy, a zatem od partnerów naszego państwa – oświadczył ukraiński prezydent.

Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko informował o co najmniej 12 zabitych i 33 rannych. W związku z atakiem piątek ma być w stolicy Ukrainy dniem żałoby.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Ukrainie Kijów
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