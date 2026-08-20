Koszmar Kijowa trwa. Wielu zabitych, trafiony szpital dziecięcy

RMF24

Co najmniej 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w wyniku nocnego, zmasowanego ataku Rosji na Kijów – poinformowała w czwartek ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W stolicy i miejscowościach obwodu kijowskiego trwa akcja ratunkowa z udziałem ponad 600 ratowników oraz policjantów.

Mieszkańcy na miejscu rosyjskiego ataku rakietowego na osiedle mieszkaniowe w Kijowie (fot. SERGEY DOLZHENKO)

Mieszkańcy na miejscu rosyjskiego ataku rakietowego na osiedle mieszkaniowe w Kijowie (fot. SERGEY DOLZHENKO) / PAP/EPA

Służby prowadzą działania przede wszystkim w dzielnicy sołomiańskiej Kijowa. Ratownicy rozbierają uszkodzone stropy wielopiętrowego budynku mieszkalnego oraz zabezpieczają konstrukcje, które zagrażają mieszkańcom sąsiednich obiektów.

„Liczba ofiar śmiertelnych w stolicy w wyniku nocnego ataku wzrosła do 15 osób, a kolejnych 39 osób doznało obrażeń” – przekazała DSNS w komunikatorze Telegram.

W akcję w Kijowie, Browarach i Boryspolu zaangażowano ponad 600 funkcjonariuszy służb ratunkowych i policji – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Uszkodzone domy, szkoła i szpital dziecięcy

Według Zełenskiego rosyjski ostrzał uszkodził w Kijowie oraz obwodzie kijowskim 30 budynków mieszkalnych. Zniszczenia odnotowano także w szkole średniej, szpitalu dziecięcym i przedszkolu.

Rosja miała wykorzystać w ataku, przeprowadzonym w nocy ze środy na czwartek, 168 dronów i rakiet różnych typów.

Prezydent podkreślił, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wszystkie wystrzelone przez Rosję pociski manewrujące Kalibr. Jak dodał, ogólna skuteczność zwalczania rosyjskich pocisków manewrujących wyniosła 93 proc., a obrona zneutralizowała również znaczną część dronów.

„Największym zagrożeniem są pociski balistyczne”

Zełenski zaznaczył, że najpoważniejszym zagrożeniem dla Ukrainy pozostają rosyjskie pociski balistyczne. Ich skuteczne przechwytywanie jest uzależnione od dostaw amunicji do systemów Patriot.

A to zależy całkowicie od dostaw pocisków do systemów Patriot dla Ukrainy, a zatem od partnerów naszego państwa – oświadczył ukraiński prezydent.

Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko informował o co najmniej 12 zabitych i 33 rannych. W związku z atakiem piątek ma być w stolicy Ukrainy dniem żałoby.