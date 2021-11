Astronauci NASA wyhodowali pierwsze papryczki chili. Postanowili uczcić ten sukces "kosmicznymi tacos". Uprawa pochodzi z badania Planet Habitat-04, które jest trwającą serią prób hodowania różnych roślin na orbicie.

Pierwsze wyhodowane w kosmosie papryczki chili zostały zjedzone!

Astronautka NASA Megan McArthur, jedna z siedmiu członków załogi obecnie mieszkających i pracujących na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), stworzyła "najlepsze kosmiczne tacos w historii". Użyła do tego części świeżo zebranych, wcześniej wyhodowanych papryczek, wołowiny fajita i nawodnionych pomidorów.



Jak pisze McArthur w swoim tweecie, astronauci zjedli wyhodowane papryczki, a następnie wypełnili ankiety, aby ocenić kosmiczne warzywa.





Nowy projekt NASA

Uprawa pochodzi z badania Planet Habitat-04, które jest trwającą serią prób hodowania różnych roślin na orbicie. Papryczki hodowane przez astronautów są częścią nowego projektu NASA, mającego na celu testowanie większej ilości żywności przed długoterminowymi misjami na Księżyc i Marsa. Poprzednie zbiory obejmowały musztardę Mizuna uprawianą w kosmosie, rzodkiewki, czerwoną sałatę cynia i dwa inne rodzaje sałat.



Najnowsza kolekcja papryczek chili "Hatch" dotarła na ISS 5 czerwca wraz z komercyjną misją zaopatrzeniową SpaceX Dragon CRS-22.



To był szczęśliwy traf, że astronauci SpaceX Crew-2, w tym McArthur, byli nadal na pokładzie, gdy papryczki chili były gotowe do zbioru. Początkowo mieli wrócić do domu pod koniec października, zanim zbiory będą gotowe. Nadal są w kosmosie, czekając na poprawę pogody na rozpoczęcie misji ratunkowej Załoga-3.