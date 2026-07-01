RMF24

Świat katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, znane jako lefebryści, planuje wyświęcić czterech nowych biskupów – wbrew woli i ostrzeżeniom papieża Leona XIV. Watykan alarmuje: to grozi schizmą i ekskomuniką.

Historia lubi się powtarzać – a w przypadku relacji Watykanu z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X, znanym szerzej jako lefebryści, to powiedzenie nabiera dziś szczególnego znaczenia. W środę, 2 lipca, w szwajcarskim Econe, centralnym ośrodku Bractwa, mają odbyć się święcenia czterech nowych biskupów. To wydarzenie budzi ogromne emocje wśród katolików. Przypomnijmy: ostatni raz do podobnej sytuacji doszło w 1988 roku, kiedy to arcybiskup Marcel Lefebvre, założyciel Bractwa, konsekrował biskupów bez zgody papieża Jana Pawła II. Efekt? Natychmiastowa ekskomunika.

Święcenia mimo zakazu – stanowcze „nie” Watykanu

Watykan nie pozostawia wątpliwości: święcenia biskupie bez zgody Ojca Świętego to akt schizmy, a jego konsekwencją będzie ekskomunika. Papież Leon XIV, który od początku swojego pontyfikatu podkreśla wagę jedności chrześcijan, wystosował do przełożonego Bractwa, Davide'a Pagliaraniego, dramatyczny apel o odstąpienie od planów.

Zachęcam was, abyście z całą powagą rozważyli dobro duchowe wiernych, ponieważ akt schizmy, którego byście się dopuścili, pozbawiłby ich możliwości godziwego, a w niektórych przypadkach nawet ważnego przyjmowania sakramentów – napisał papież.

Watykan podkreśla, że formalne przystąpienie do schizmy to ciężka obraza Boga i nie pozostanie bez konsekwencji kanonicznych.

Kim są lefebryści? Tradycja kontra modernizm

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X powstało w 1970 roku z inicjatywy arcybiskupa Marcela Lefebvre’a. Lefebryści, obecni dziś w 70 krajach, przedstawiają się jako obrońcy niezmiennej tradycji katolickiej i przeciwnicy modernizmu, który – ich zdaniem – zagraża autentyczności wiary. Największy sprzeciw budzą u nich postanowienia Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza otwarcie na dialog ekumeniczny i zmiany w liturgii.

Przez lata Watykan próbował przekonać Bractwo do powrotu na łono Kościoła, jednak bezskutecznie. Dziś lefebryści liczą ponad 700 księży, 250 sióstr i setki tysięcy wiernych na całym świecie – choć dokładna liczba pozostaje nieznana.

Papież apeluje o jedność, lefebryści odpowiadają

W przeddzień święceń papież Leon XIV podjął ostatnią próbę dialogu. W emocjonalnym liście prosił lefebrystów o rozwagę i modlił się za ich powrót do jedności.

Rozdzieranie całej tkanej bez szwów Tuniki Chrystusa jest grzechem niezwykle ciężkim. Niech Pan oświeci wasze sumienia i obudzi wasze serca – apelował papież.

Odpowiedź Bractwa była szybka i stanowcza.

Nie myślimy o oddzieleniu się od Kościoła katolickiego. Pragniemy służyć mu w sposób wyjątkowy, jak pomaga się matce potrzebującej szczególnego wsparcia - odpowiedzieli papieżowi.

Lefebryści podkreślają, że ich intencją nie jest rozłam, lecz powrót do korzeni i autentycznej wiary.

W cieniu ekskomuniki – co dalej z Bractwem?

Środowa ceremonia w Econe będzie dopiero drugim takim wydarzeniem w 56-letniej historii Bractwa. Wyświęceni mają zostać Szwajcar, Amerykanin i dwóch Francuzów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się duchowni z całego świata, a także przedstawiciele skrajnej włoskiej prawicy. Ma się też pojawić grupa księży z Polski.

Watykan już w maju ostrzegał, że konsekracja biskupów bez zgody papieża to droga do ekskomuniki. Mimo to Bractwo nie zamierza się wycofać.

Nastroje w Econe i Watykanie – oczekiwanie i napięcie

W Econe panuje świąteczna atmosfera, ale w Watykanie nastroje są dalekie od optymizmu.

W Watykanie nikt już naprawdę nie wierzy, że da się uniknąć rozłamu. Potrzebny byłby cud – przyznaje jeden z watykańskich dostojników.

Papież Leon XIV nie traci jednak nadziei na pojednanie.