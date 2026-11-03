„Może obrócić w popiół obszar 6 hektarów”. Korea Północna testuje niszczycielską broń

Korea Północna straszy
Cytowany przez północnokoreańską agencję prasową KCNA Instytut Głowic Bojowych w Korei Płn. przekazał, że poniedziałkowe testy potwierdziły, iż „średniej wielkości głowica kasetowa umieszczona na pocisku manewrującym jest w stanie – przy zastosowaniu maksymalnego zagęszczenia siły rażenia – obrócić w popiół obszar o powierzchni od 5 do 6 ha”.
Ponadto Instytut Systemów Pocisków Manewrujących poinformował, że „uzyskano pełną zdolność pocisku manewrującego do uderzenia pionowego” poprzez poprawę sterowności w końcowej fazie lotu i przy uwzględnieniu uwarunkowań geograficznych celu.
Agencja Yonhap zwraca uwagę, że reżim Kim Dzong Una zapowiedział wcześniej wprowadzenie różnych typów głowic kasetowych do końca roku, a w ubiegłą sobotę przetestowano już podobną amunicję dla taktycznych pocisków balistycznych.
„To sposób na maksymalizację siły niszczącej”
Komentując próby uderzenia pionowego, południowokoreańscy eksperci, na których powołuje się Yonhap, wskazują, że Pjongjang może dążyć do uzyskania możliwości niszczenia podziemnych obiektów wojskowych i tuneli na Południu.
To sposób na maksymalizację siły niszczącej poprzez rozpędzenie pocisku do pełnej prędkości przed trafieniem w cel przy wykorzystaniu przyspieszenia ziemskiego – ocenił Szin Dzong Wu z Koreańskiego Forum Obrony i Bezpieczeństwa (KODEF).
Korea Południowa odpowiada
Rzecznik Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) kpt. Dzang Do Jung zapewnił, że armia Korei Płd. posiada „miażdżące” zdolności do uderzeń precyzyjnych, które „dystansują deklarowaną przez Północ technologię o 20 lat” oraz że Seul utrzymuje stałą gotowość operacyjną na wypadek prowokacji Pjongjangu.
Broń kasetowa polega na uwalnianiu nad celem wielu mniejszych podpocisków na znacznym obszarze, co stwarza długotrwałe zagrożenie dla ludności cywilnej z powodu dużej liczby niewybuchów. Pjongjang nie jest sygnatariuszem Konwencji z Oslo z 2008 roku, która zakazuje zakupu, produkcji, składowania i użycia tego typu amunicji.