Koniec wyczerpującej misji na Bliskim Wschodzie. "Wracacie do domu”

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Lotniskowiec USS Abraham Lincoln wraca do bazy w San Diego po przedłużonej, dziewięciomiesięcznej misji, w trakcie której brał udział m.in. w konflikcie na Bliskim Wschodzie - informuje stacja NBC News, powołując się na amerykańskiego urzędnika. Okręt, na którym służy około 5 tysięcy marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej, ma dotrzeć do Kalifornii w ciągu kilku tygodni.

Lotniskowiec USS Abraham Lincoln wraca do bazy w San Diego po przedłużonej, dziewięciomiesięcznej misji; fot. CATI CLADERA

Lotniskowiec USS Abraham Lincoln wraca do bazy w San Diego po przedłużonej, dziewięciomiesięcznej misji; fot. CATI CLADERA / PAP/EPA

USS Abraham Lincoln wypłynął z San Diego 21 listopada. Pierwotnie jego misja miała zakończyć się w maju, lecz została wydłużona w związku z zaangażowaniem USA w wojnę z Iranem, rozpoczętą pod koniec lutego po amerykańsko-izraelskich uderzeniach.

NBC News informuje, że okręt przebywał na morzu przez ponad 250 dni. To znacznie dłużej niż standardowa misja lotniskowca, która zwykle trwa od sześciu do siedmiu miesięcy.

Jak przekazał amerykański urzędnik, cytowany przez NBC News, USS Abraham Lincoln nie zawijał do portu od grudnia. Oznacza to, że załoga spędziła ponad 200 kolejnych dni na morzu.

Kryzys psychiczny i trudne warunki na pokładzie

W ostatnich tygodniach rodziny członków załogi informowały o trudnych warunkach na pokładzie. Wskazywały m.in. na ograniczony dostęp do części zapasów, problemy z gorącą wodą, opóźnienia w dostarczaniu poczty oraz pogarszający się stan zdrowia psychicznego załogi. Na okręcie miało dojść nawet do kilku prób odebrania sobie życia w postaci skoków za burtę.

Matka jednego z marynarzy powiedziała NBC News, że jej syn miał początkowo wyruszyć na półroczną misję. Po przedłużeniu pobytu na morzu miał mówić jej o głodzie, utracie wagi i kiepskim nastroju. Po jego głosie słyszałam, że jest przygnębiony - relacjonowała.

Dowództwo odpiera zarzuty

Szef Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych, admirał Brad Cooper, zapewnił, że zgłaszane problemy zostały rozwiązane. W artykule opublikowanym w „Wall Street Journal” napisał, że poinformował załogę o powrocie do kraju.

„Dostarczyłem słowa, które każdy rozmieszczony marynarz i żołnierz piechoty morskiej chce usłyszeć: wykonaliście zadanie na miarę historii, a teraz wracacie do domu” - przekazał.

Wojskowy twierdził również, że wśród 11 będących w służbie amerykańskiej marynarki wojennej lotniskowców USS Abraham Lincoln należy obecnie do jednostek z najniższą liczbą przypadków związanych ze zdrowiem psychicznym. Doniesienia o sytuacji na pokładzie kwestionował też sekretarz obrony USA Pete Hegseth.

Po odejściu USS Abraham Lincoln z regionu jego miejsce na Bliskim Wschodzie ma zająć USS George Washington, który według Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych dotarł tam w środę.