Koniec tajemnic platformy X? Porażka firmy Muska w sądzie

RMF24

Federalny sąd na Manhattanie odrzucił pozew platformy X, należącej do Elona Muska, która sprzeciwiała się nowojorskiej ustawie nakazującej ujawnianie zasad moderacji treści. Sędzia uznał, że obowiązek informowania o sposobach walki z mową nienawiści i dezinformacją nie narusza konstytucyjnej wolności słowa.

Sędzia John Cronan uznał, że obowiązek publikowania informacji o tym, jak firmy zwalczają mowę nienawiści, ekstremizm, nękanie, ingerencje polityczne i dezinformację, nie narusza konstytucyjnej wolności słowa.



Sędzia odrzucił argumentację X, że ustawa „Stop Hiding Hate Act” naraża platformę na pozwy i wysokie kary za nieujawnianie „wysoce wrażliwych i kontrowersyjnych treści”.

Porównanie do Burger Kinga

Sędzia uznał, że wymóg przekazywania „informacji czysto faktycznych i bezspornych” służy interesowi stanu, który chce umożliwić użytkownikom świadome korzystanie z platform społecznościowych.



Przedsiębiorstwa zawsze kierują się własnym uznaniem, osądem i opiniami, decydując, jakie towary lub usługi oferować. Burger King zazwyczaj oferuje produkty bardziej kaloryczne niż na przykład Sweetgreen, jednak ujawnienie informacji o kaloryczności pozostaje kwestią czysto faktyczną. Podobnie jest w tym przypadku – uzasadnił Cronan.



Decyzja o oddaleniu pozwu jest ostateczna i X nie może zmienić treści skargi.

Do 15 tys. dolarów kary dziennej

Platforma, wcześniej znana jako Twitter, należy do Muska. Jak zauważył Reuters, po przejęciu firmy w 2022 roku zrezygnował on z dotychczasowej polityki moderacji treści, określając siebie mianem zwolennika absolutnej wolności słowa.



Biuro prokurator generalnej stanu Nowy Jork, Letitii James, broniło ustawy, argumentując, że pomaga konsumentom zrozumieć, czego mogą oczekiwać od platform, nie ograniczając ich prawa do wyrażania opinii ani stosowania własnych zasad moderacji.



Ustawa podpisana w grudniu 2024 roku przez gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul zobowiązuje firmy osiągające co najmniej 100 mln dolarów rocznych przychodów do ujawniania metod walki z nienawiścią oraz raportowania postępów. Kary cywilne mogą sięgać 15 tys. dolarów dziennie za każde naruszenie. Przepisy powstały przy udziale organizacji Anti-Defamation League.