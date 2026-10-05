Kolejny krok Ukrainy i Mołdawii do UE. Bruksela odpowiada na postulaty Polski

RMF24

Negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii przyspieszają. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, Komisja Europejska wychodzi równocześnie naprzeciw polskim postulatom i obawom. Zaproponuje we wtorek wiele ograniczeń i warunków dla nowych członków UE. Chodzi między innymi o ochronę unijnego rolnictwa.

Kobieta uczestnicząca w manifestacji poparcia dla wniosku Ukrainy o przyznanie statusu kandydata do UE w 2022 r. (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Kenzo TRIBOUILLARD)

Kobieta uczestnicząca w manifestacji poparcia dla wniosku Ukrainy o przyznanie statusu kandydata do UE w 2022 r. (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Kenzo TRIBOUILLARD) / AFP/East News

Brak zgody Komisji Europejskiej na zwiększenie ukraińskich kontyngentów, o którym informowała dziennikarka RMF FM, był już sygnałem, że Bruksela przygotowuje specjalne zabezpieczenia dla unijnego rolnictwa na wypadek wejścia Ukrainy do UE.

Bruksela mówi „nie” Ukrainie. Kontyngentów na produkty rolne nie zwiększy Bruksela nie otworzy szerzej unijnego rynku na ukraińskie produkty rolne. To dobra wiadomość dla polskich rolników. „Nie są planowane rozmowy z ukraińskimi partnerami w sprawie renegocjacji kontyngentów eksportowych” – przekazał naszej dziennikarce…

Chodzi między innymi o ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz do unijnych dopłat.

Jak przypominają dyplomaci, w przypadku Polski okres dochodzenia do pełnego poziomu unijnych dopłat bezpośrednich trwał dziesięć lat – od wejścia do UE w 2004 roku do osiągnięcia pełnego poziomu w 2013 roku. Można więc spodziewać się, że także w przypadku Ukrainy zastosowany zostanie podobnie długi okres przejściowy. Czas jego trwania będzie jednym z głównych elementów negocjacji między UE a Kijowem.

Jednocześnie Komisja chce pomagać Ukrainie w odzyskiwaniu tradycyjnych rynków eksportowych poza Unią.

Bruksela chce postawić warunki

Komisja chce też mocniej uzależnić korzyści finansowe z członkostwa od realizacji reform. Bruksela zaproponuje rozwiązania, które mają ograniczyć możliwość blokowania przez nowe państwo decyzji wymagających jednomyślności. Chodzi także o łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa łamiącego zasady praworządności.

To odpowiedź na słabość obecnego artykułu 7., którego nie udało się skutecznie zastosować wobec Polski za czasów PiS i Węgier z okresu Viktora Orbana, między innymi dlatego, że oba państwa wzajemnie się politycznie wspierały.

Mołdawia: pełne członkostwo

Premier Mołdawii Alexandru Munteanu pytany o takie warunkowe członkostwo z jednej strony bardzo jasno mówił o celu Kiszyniowa: pełnym członkostwie w Unii Europejskiej. Z drugiej – zaznaczył, że Mołdawia uznaje prawo państw członkowskich do stworzenia nowej architektury rozszerzenia.

Kolejne klastry już w przyszłym tygodniu

Negocjacje Ukrainy i Mołdawii przyspieszają. Komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos powiedziała, że w przyszłym tygodniu oba kraje otworzą po dwa kolejne obszary (tzw. klastry) negocjacyjne. Chodzi o „Rynek wewnętrzny” i „Konkurencyjność”.

Według unijnego dyplomaty, z którym rozmawiał RMF FM, w środę sprawę powinni zatwierdzić ambasadorowie UE, a następnie, po Radzie ministrów ds. europejskich, odbędą się konferencje międzyrządowe.

Ukraina i Mołdawia mają już otwarte działy dotyczące praw podstawowych i polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Do otwarcia pozostają jeszcze najtrudniejsze – z punktu widzenia polskich interesów - czyli rolnictwo i transport.

Polska: „Diabeł może tkwić w szczegółach”

Polski dyplomata powiedział RMF FM, że dokument Komisji ma liczyć około 200 stron i będzie wymagał bardzo dokładnej analizy.

Jak ocenił – jeśli informacje się potwierdzą – to „Bruksela wychodzi naprzeciw polskim postulatom dotyczącym mocnych mechanizmów ochronnych w najbardziej wrażliwych sektorach, między innymi w rolnictwie i transporcie”.

Rozmówca RMF FM w Warszawie pozytywnie ocenił także brak „drogi na skróty” do członkostwa i mocniejsze powiązanie procesu akcesyjnego z rzeczywistymi reformami.

Polska zastrzega jednak, że to dopiero wstępna ocena. Jak mówi nasz dyplomata, „diabeł może tkwić w szczegółach”.