Kobieta szpieg zainteresowała się synem prezydenta. Złapało ją FBI

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FBI zatrzymało na lotnisku w Los Angeles kobietę podejrzewaną o działalność na rzecz władz Chin. Według amerykańskich śledczych miała ona zbierać informacje o synu prezydenta Tajwanu Laia Ching-te i przekazywać je kontaktom w ChRL.

Do zatrzymania doszło w niedzielę, gdy kobieta miała wylecieć do Szanghaju. Jak przekazało FBI, została ujęta jeszcze przed wejściem na pokład samolotu.

Z federalnego aktu oskarżenia wynika, że podejrzana obserwowała syna tajwańskiego przywódcy oraz jego rodzinę. Miała rejestrować nagrania ich domu i samochodów, a następnie przesyłać zgromadzone materiały swoim zleceniodawcom w Chinach.

Zatrzymana to 34-letnia pośredniczka nieruchomości z Kalifornii. CBS News podała, że chodzi o Wanying „Heather” Zhang.

Śledczy twierdzą, że Zhang i jej współpracownik we wrześniu 2025 roku pojechali do Seattle w stanie Waszyngton. Mieli tam fotografować dom na przedmieściach, należący do rodziny prezydenta Tajwanu.

Tajwańskie media informowały wcześniej, że Ting-Yu Lai, syn Laia Ching-te, studiował w USA. Ma małego syna urodzonego w Stanach Zjednoczonych, a obecnie pracuje dla koncernu Philips.