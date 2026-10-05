Kobieta szpieg zainteresowała się synem prezydenta. Złapało ją FBI

Do zatrzymania doszło w niedzielę, gdy kobieta miała wylecieć do Szanghaju. Jak przekazało FBI, została ujęta jeszcze przed wejściem na pokład samolotu.
Z federalnego aktu oskarżenia wynika, że podejrzana obserwowała syna tajwańskiego przywódcy oraz jego rodzinę. Miała rejestrować nagrania ich domu i samochodów, a następnie przesyłać zgromadzone materiały swoim zleceniodawcom w Chinach.
Zatrzymana to 34-letnia pośredniczka nieruchomości z Kalifornii. CBS News podała, że chodzi o Wanying „Heather” Zhang.
Śledczy twierdzą, że Zhang i jej współpracownik we wrześniu 2025 roku pojechali do Seattle w stanie Waszyngton. Mieli tam fotografować dom na przedmieściach, należący do rodziny prezydenta Tajwanu.
Tajwańskie media informowały wcześniej, że Ting-Yu Lai, syn Laia Ching-te, studiował w USA. Ma małego syna urodzonego w Stanach Zjednoczonych, a obecnie pracuje dla koncernu Philips.