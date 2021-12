Kim Dzong Un wydaje się chudszy niż kiedykolwiek wcześniej – zauważyły światowe media po tym, jak zostały opublikowane zdjęcia przez oficjalne północnokoreańskie media. Nie wiadomo, co jest przyczyną tak znaczącej utraty wagi u dyktatora.

Kim Dzong Un / KCNA / PAP/EPA

Zdjęcia pochodzą ze spotkania koreańskiej Partii Pracy, na której czele stoi dyktator. Widać na nich Kima, który przemawia do członków ugrupowania. Na spotkaniu urzędnicy dyskutowali o "poprowadzeniu partii i ludzi do kolejnego etapu zwycięstwa". Wszystko to dzieje się w obliczu narastającego kryzysu w Korei Północnej, który jest spowodowany przez pandemię Covid-19, klęski żywiołowe i sankcje związane z programem broni jądrowej.





Na zdjęciach dyktator jest o wiele chudszy niż wcześniej. Władze przekazywały, że Kim Dzong Un "je mniej ze względu na kraj" i że jest on zdrowy. Spekulacje na temat jego stanu zdrowia wzmogły się jednak w ostatnich miesiącach, kiedy w listopadzie przez ponad miesiąc nie pojawiały się zdjęcia i filmy świadczące o jego aktywności. Po tej przerwie Kim był o wiele chudszy.

Służby wywiadowcze Korei Południowej oceniały, że przywódca jest chudszy o ponad 18 kilogramów. Wcześniej Kim Dzong Un mógł ważyć według szacunków nawet 130 kilogramów.

Klęska głodu w Korei Północnej

W ostatnim czasie Korea Północna walczyła z powodziami i suszami, które zniszczyły dużą część plonów i spowodowały w kraju niedobory żywności i głód. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 10,9 mln mieszkańców Korei Płn., czyli 42,4 proc. ludności kraju, cierpiało z powodu niedożywienia w latach 2018-2020. To więcej, niż w latach 2004-2006, gdy odsetek niedożywionych wynosił 33,8 proc. O klęsce głodu w kraju informowała w listopadzie tego roku BBC.

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un przyznał w czerwcu, że w kraju panuje "napięta sytuacja" żywnościowa. Później nakazał podległym sobie urzędnikom zabezpieczenie "każdego ziarna ryżu" i całkowite poświęcenie rolnictwu.